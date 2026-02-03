Bakan Işıkhan: Genel sağlık sigortası akademik bilgiyle şekillenecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) arasında 'Sağlık Politikaları ve Finansmanı İş Birliği Protokolü' İmza Töreni gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla gerçekleşen programda, SGK'nın görev ve yetki alanına giren Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulamaları ve sağlık politikalarına yönelik; bilimsel araştırma, eğitim, analiz, çalıştay, raporlama ile üretime yönelik olanlar da dahil olmak üzere proje faaliyetleri gibi benzeri hususlarda iş birliği yapılmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlandı.

"İmzalayacağımız protokolüm ihtiyacımız olan bu dayanışmaya iyi bir örnek teşkil edeceğine inanıyorum"

Programda bir konuşma gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, akademi camiasıyla ilgili kamu kurumlarının ortak bir platformda buluşturarak, ortak hareket anlayışlarını güçlendirecek bir işbirliği protokolüne atacaklarını belirtti.

Ortak hedeflere giden yolda birlik ve beraberlik olduğu sürece başarının kaçınılmaz olduğunu bildiren Işıkhan, "İş birliğinin var olduğu yerde; çözüm vardır, dayanışma vardır, katma değer ve üretim vardır. Bugün burada imzalayacağımız protokol; ihtiyacımız olan bu dayanışmaya iyi bir örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Akademi kökenli bir Bakan olarak, hem sosyal güvenlik hizmetlerimizi, hem de sürekli standartları ve kalitesi yükselen sağlık hizmetlerimizi ilgilendiren bu önemli mevzuda, akademi camiamızın inisiyatif alarak sorunların çözümüne katkıda bulunmasını, ayrıca değerli bulduğumu özellikle ifade etmek isterim" açıklamasında bulundu.

Işıkhan, SGK'nin GSS kapsamında yer alan hizmetleri sunduğunu söyleyerek, bunun yanı sıra sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıran, kaliteyi artıran ve vatandaş memnuniyetini esas alan çok önemli düzenlemeleri de hayata geçirdiklerini ifade etti.

Son dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sağlık alanında gerçekleştirdiği hizmetlere de değinen Işıkhan, bütün bu adımların sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak, vatandaşların ilaca ve tedaviye erişimini kolaylaştırmak ve sağlık finansman yapısını dengeli biçimde sürdürmek amacıyla hayata geçirildiğini dile getirdi.

"Bir taraftan ekonomimizi büyütürken diğer taraftan da daha sağlıklı bir ülke bırakmak için yeni hedefler üretiyoruz"

Işıkhan, toplumun sağlıklı bireylerden oluşmasını amaçladıklarını ve bunun devamının sağlanmasının ise ekonomik kalkınma açısından önemli bir gösterge olarak kabul edildiğini vurgulayarak, "Hiçbir vatandaşımızı dışarıda bırakmayan Genel Sağlık Sigortası ve nüfusumuzun nereyse tamamını kapsayan Sosyal Güvenlik Sistemimiz, sadece sosyal kalkınmamızın değil aynı zamanda ekonomik kalkınmamızın geleceği açısından da oldukça mühim bir husustur. Bir taraftan ekonomimizi büyütüp, kamu kurumlarımızı geliştirirken diğer taraftan da gelecek nesillere daha sağlıklı bir ülke bırakmak için her geçen gün yeni projeler ve hedefler üretiyoruz. Kamusal alanda sağlıkta tek geri ödeme kurumu olarak hedefimiz; sadece sağlık finansmanı sağlamak değil, aynı zamanda sigortalılarımızın tüm beklentilerini karşılayacak kaliteli, sürdürülebilir, güvenilir ve kontrol edilebilir bir sağlık sistemi inşa edebilmektir" değerlendirmesinde bulundu.

"Üniversitelerimizin ve TÜSEB'in GSS uygulamalarının geliştirilmesine katkı sağlamasını amaçlıyoruz"

GSS uygulamaları ve sağlık politikalarına ilişkin çalışmalarını bilimsel ve teknik danışmanlık desteği ile yürütmeye önem verdiklerini aktaran Işıkhan, bu hususta üniversiteleri; eğitimin yanı sıra bilgi üreten ve kamu politikalarına yön veren stratejik yapılar olarak gördüklerini aktardı. Işıkhan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sağlık gibi dinamik ve sürekli gelişen bir alanda üniversitelerimizin bilimsel yaklaşımı ve akademik birikimiyle yürütülen iş birliklerini son derece kıymetli buluyoruz. Dolayısıyla, Sosyal Güvenlik Kurumumuz ile Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı arasında tesis edilen bu iş birliği, teorik bilginin uygulamayla buluştuğu, akademik üretimin kamu hizmetine doğrudan katkı sunduğu örnek bir modeldir. Üniversitelerimizin ve TÜSEB'in bilgi birikimi ve akademik kapasitesinin, GSS uygulamalarının geliştirilmesine katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Bu çerçevede üniversitelerimizin katkısı yalnızca mevcut uygulamaların değerlendirilmesiyle sınırlı kalmayacak, aynı zamanda GSS sistemimizin geleceğine yön verecek politika ve uygulamaların geliştirilmesine ışık tutacaktır. Bizler, üniversiteleri doğal ve vazgeçilmez çözüm ortağı olarak görüyor; bu tür iş birliklerinin güçlenerek devam etmesini büyük bir memnuniyetle destekliyoruz."

"İmzalanacak protokoller çok boyutlu bir iş birliği çerçevesi oluşturmaktadır"

SGK Başkanı Raci Kaya ise, kamu yönetimi ile akademik bilginin aynı hedef doğrultusunda buluştuğu bir iş birliği için bir araya geldiklerini belirterek, "İmzalanacak protokoller; genel sağlık sigortası uygulamaları ve sağlık politikalarına yönelik olarak bilimsel araştırma, eğitim, analiz, çalıştay, raporlama ve proje faaliyetlerini kapsayan çok boyutlu bir iş birliği çerçevesi oluşturmaktadır. Bu iş birliğiyle amacımız; uygulamadan gelen tecrübeyi akademik bilgiyle buluşturarak, kanıta dayalı, sürdürülebilir ve nitelikli sağlık politikalarının geliştirilmesine katkı sunmaktır. Bilimsel üretim gücü ile kamu kurumlarımızın saha deneyiminin birleşmesi, sağlık sistemimizin geleceği açısından son derece değerlidir" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK Başkanı Raci Kaya, TÜSEB Başkanı Ümit Kervan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Kemalettin Aydın ve Ankara Üniversitesi Rektörü Naci Ünüvar tarafından işbirliği anlaşması imzalandı.