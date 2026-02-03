Otomotiv 2026'ya hızlı başladı: SUV ve elektrikli satışları öne çıktı
YSK'da Danıştay kontenjanı tamamlandı: İşte yeni üyeler!

Danıştay Genel Kurulunda, görev süresi dolan 3 YSK üyesinin yerine yapılan seçimler tamamlandı. 27 Ocak'ta seçilen Hamdi Şenler'in ardından, bugünkü oylamada Yunus Emre Sılay ve Nedret Engin de yeterli oyu alarak kurulun yeni üyeleri oldu. Yargıtay kontenjanından gelecek 3 ismin de belirlenmesinin ardından, 11 kişilik YSK heyeti yeni başkanını seçmek için sandık başına gidecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2026 17:07, Son Güncelleme : 03 Şubat 2026 17:08
YSK'da Danıştay kontenjanı tamamlandı: İşte yeni üyeler!

YSK üyeliğine Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Ekrem Özübek ile üyeler Ali Ürker ve Battal Öğüt'ün görev sürelerinin dolması nedeniyle Danıştayda seçim yapıldı.

Danıştay Genel Kurulunda 27 Ocak'ta yapılan seçimde, YSK üyeliğine seçilen ilk isim İdari Dava Daireleri Kurulu Üyesi Hamdi Şenler oldu.

Bugünkü seçimde ise Danıştay 10. Daire Üyesi Yunus Emre Sılay ve Danıştay 4. Daire Üyesi Nedret Engin, en yüksek oyu alarak YSK'nin yeni üyeleri olarak seçildi.

YSK'nin Yargıtay kontenjanından seçilecek 3 üyesinin de Yargıtay Genel Kurulunda devam eden seçim sonrası belirlenmesinin ardından, Yargıtay ve Danıştaydan seçilen yeni üyeler, yemin ederek, görevine başlayacak.

Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler ile yeni seçilen 6 üye arasında YSK başkanlığı için seçim yapılacak.

Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan, YSK'nin yeni başkanı olacak. Yeni üyeler de başkanlık için aday olabilecek.

