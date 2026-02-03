Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının beşinci duruşması tamamlandı

Otomotiv 2026'ya hızlı başladı: SUV ve elektrikli satışları öne çıktı
Otomotiv 2026'ya hızlı başladı: SUV ve elektrikli satışları öne çıktı
DMM'den 'Türkiye'de binlerce çocuk kayboldu' iddialarına yalanlama
DMM'den 'Türkiye'de binlerce çocuk kayboldu' iddialarına yalanlama
Okul tuvaletine kamera skandalı: Müdür görevden alındı!
Okul tuvaletine kamera skandalı: Müdür görevden alındı!
YSK'da Danıştay kontenjanı tamamlandı: İşte yeni üyeler!
YSK'da Danıştay kontenjanı tamamlandı: İşte yeni üyeler!
Bakanlık'tan dijital koruma kalkanı: 2026-2030 Eylem Planı devreye girdi!
Bakanlık'tan dijital koruma kalkanı: 2026-2030 Eylem Planı devreye girdi!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor!
Çocuk ve engellilerin kullanıldığı 'hayvan hakkı' ilanlarına suç duyurusu
Çocuk ve engellilerin kullanıldığı 'hayvan hakkı' ilanlarına suç duyurusu
TÜİK enflasyonun 'yeni' sepetini açıkladı: Simit girdi, gazete çıktı!
TÜİK enflasyonun 'yeni' sepetini açıkladı: Simit girdi, gazete çıktı!
Bakan Kurum: İstanbul'da 927 Bin Konut Dönüştürüldü
Bakan Kurum: İstanbul'da 927 Bin Konut Dönüştürüldü
Üç ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Üç ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı
22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı
Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz!
Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz!
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!
İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!
Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
Erdoğan: Atam izindeyiz deyip yıl boyu izin yapanlardan değiliz
Erdoğan: Atam izindeyiz deyip yıl boyu izin yapanlardan değiliz
Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde
Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde
'Asrın Felaketi'nin 3. yılı: Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de deprem şehitlerini anacak
'Asrın Felaketi'nin 3. yılı: Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de deprem şehitlerini anacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının beşinci duruşması tamamlandı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın beşinci duruşması sona erdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2026 17:34, Son Güncelleme : 03 Şubat 2026 17:36
Yazdır
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının beşinci duruşması tamamlandı

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Burak Kangal, iddianamede almış olduğu bir gayrimenkulün suçtan kaynaklandığının iddia edildiğini söyledi.

Sanıklardan Rıza Akpolat'ın bacanağı olduğunu anlatan sanık Kangal, ihracat firmasının olduğunu, yurt dışındaki askerlere kıyafet ürettiklerini belirtti.

Kangal, eşinin yıllarca üst düzey müdür olarak çalıştığını, birikimlerinin olduğunu anlatarak "Ev yatırımı yapma kararı aldık, internetten evler baktık. Rıza Akpolat Acarkent'in yanında oturur, onların yönlendirmesiyle emlakçıdan o bölgede ev baktık. Acarkent'te ev almaya en sonunda karar verdik ve evi aldık. Gözaltına alındığım için eve taşınamadık. 25 milyon lira rayiç bedelden gösterilmiştir. Türkiye genelinde emlakta rayiç bedel göstergesi olan bir durum." ifadelerini kullandı.

MASAK raporunda mali profilinin ev almak için yetersiz göründüğünü aktaran sanık Kangal, "Benim şirketimde yüzde 39 ortaklığım var. Benim ve eşimin 7 tane gayrimenkulü var. Evlerimin kira geliri yıllık 960 bin liradır. Şirketten huzur hakkı da alıyorum. Yıllık gelirim 7 milyon 830 bin liraya denk geliyor. Benim geçmişim belli." savunmasını yaptı.

Mahkeme başkanı Oğuzhan Gül'ün, "Tanık beyanları var. Villanın gerçekte Rıza Akpolat'a ait olduğu, sizin üzerinize yapıldığı iddialar var. Neler diyorsunuz?" sorusu üzerine sanık Kangal, "Ben bu iddialara katılmıyorum. Birisi duydum diyor, bunları söylüyor. Biz burada 7-8 aydır yatıyoruz birileri duydum dedi diye. Baldızım Acarkent'e de bakabilirsiniz dedi. Biz uzak olduğumuz için onlar bizim yerimize baktı. Bir sürü ev baktık. Sadece onlar yakın olduğu için onlar gezdi. Bakmaları gayet normal bir şey." beyanında bulundu.

Başkan Gül'ün "Fiilen bu villaya yerleştiniz mi?" sorusuna sanık Kangal, "Kızımın okulu nedeniyle taşınamadım. Okullar kapanınca zaten gözaltına alındım oraya taşınamadım." diye cevap verdi.

Beşiktaş Belediyesi'nde Temizlik İşleri Müdürü olan bir diğer tutuklu sanık Çağdaş Ateşci, ihale komisyon görevlisi olarak görev yaptığını belirterek ihale süreçleriyle ilgili bilgi verdi.

"İhaleye fesat karıştırma" suçunu işlemediğini savunan sanık Ateşci, bilirkişi raporlarının hatalı olduğunu iddia etti.

Tutuklu sanık Ferit Tutşi, Beşiktaş Belediyesi'nde uzman memur olarak göreve başladığını, sonrasında 2024 yılında destek hizmetleri müdürü olarak atandığını söyledi.

Sanık Tutşi, "ihaleye fesat karıştırma" suçuyla suçlandığını belirterek işlemediği bir suç nedeniyle 6 aydır tutuklu olduğunu öne sürdü.

Bir diğer tutuklu sanık Gülal Erdovan Anıl, Beşiktaş Belediyesinde Destek Hizmetleri Müdürü olarak görev aldığı için yaklaşık 1 yıldır tutuklu olduğunu söyledi.

Sanık Anıl, görevini Ferit Tutşi'ye devrettiğini anlatarak "Görevdeyken ihale işlemlerinin başlatılmasını sağlardım. Görevde olduğum sürede çok sayıda ihale gerçekleşmiştir. İddianamenin kendi içinde hatalar ve değerlendirmeler olduğunu gördüm. Sadece görevimi yerini getirdim." savunmasını yaptı.

Kamu personeli olarak mevzuata aykırı işlem ve sahtecilik yapmadığını öne süren Anıl, her yıl müfettişler tarafından denetlendiklerini anlattı.

Bir kısım tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasının ardından duruşma yarına ertelendi.

Duruşmada, toplam 28 tutuklu sanığın savunmaları tamamlanmış oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber