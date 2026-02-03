DMM'den 'Türkiye'de binlerce çocuk kayboldu' iddialarına yalanlama

Otomotiv 2026'ya hızlı başladı: SUV ve elektrikli satışları öne çıktı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşıma sokulan "Türkiye'de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

03 Şubat 2026 17:57
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya mecralarında paylaşılan ve Türkiye'de her yıl 10 binden fazla çocuğun kaybolduğu, son 8 yılda ise bu sayının 100 bine yaklaştığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

DMM'den yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların doğru olmadığı vurgulanarak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin bağlamından koparılarak çarpıtıldığı belirtildi.

TÜİK verileri bağlamından koparıldı

Açıklamada, TÜİK tarafından paylaşılan istatistiklerin yalnızca hakkında resmi kayıp müracaatı yapılan ve daha sonra bulunan çocuklara ilişkin olduğuna dikkat çekildi. Bu verilerde iddia edildiği gibi yüksek oranlarda kayıp vakalarının söz konusu olmadığı ifade edildi.

DMM, ayrıca kamu kurumları tarafından "kayıp ve bulunamayan çocuk sayısı" başlığı altında yayımlanmış herhangi bir resmi istatistik bulunmadığını da vurguladı.

Aynı iddialar daha önce de yalanlanmıştı

Bahse konu iddiaların 2024 yılında da Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından açık ve net biçimde yalanlandığı hatırlatılan açıklamada, buna rağmen kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan içeriklerin kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği kaydedildi.

DMM açıklamasında, kamuoyunun dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi gerektiği önemle vurgulandı.

