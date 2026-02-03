İngiltere'de Grok hakkında soruşturma başlatıldı

Otomotiv 2026'ya hızlı başladı: SUV ve elektrikli satışları öne çıktı
Otomotiv 2026'ya hızlı başladı: SUV ve elektrikli satışları öne çıktı
DMM'den 'Türkiye'de binlerce çocuk kayboldu' iddialarına yalanlama
DMM'den 'Türkiye'de binlerce çocuk kayboldu' iddialarına yalanlama
Okul tuvaletine kamera skandalı: Müdür görevden alındı!
Okul tuvaletine kamera skandalı: Müdür görevden alındı!
YSK'da Danıştay kontenjanı tamamlandı: İşte yeni üyeler!
YSK'da Danıştay kontenjanı tamamlandı: İşte yeni üyeler!
Bakanlık'tan dijital koruma kalkanı: 2026-2030 Eylem Planı devreye girdi!
Bakanlık'tan dijital koruma kalkanı: 2026-2030 Eylem Planı devreye girdi!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor!
Çocuk ve engellilerin kullanıldığı 'hayvan hakkı' ilanlarına suç duyurusu
Çocuk ve engellilerin kullanıldığı 'hayvan hakkı' ilanlarına suç duyurusu
TÜİK enflasyonun 'yeni' sepetini açıkladı: Simit girdi, gazete çıktı!
TÜİK enflasyonun 'yeni' sepetini açıkladı: Simit girdi, gazete çıktı!
Bakan Kurum: İstanbul'da 927 Bin Konut Dönüştürüldü
Bakan Kurum: İstanbul'da 927 Bin Konut Dönüştürüldü
Üç ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Üç ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı
22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı
Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz!
Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz!
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!
İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!
Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
Erdoğan: Atam izindeyiz deyip yıl boyu izin yapanlardan değiliz
Erdoğan: Atam izindeyiz deyip yıl boyu izin yapanlardan değiliz
Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde
Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde
'Asrın Felaketi'nin 3. yılı: Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de deprem şehitlerini anacak
'Asrın Felaketi'nin 3. yılı: Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de deprem şehitlerini anacak
Ana sayfaHaberler Dünya

İngiltere'de Grok hakkında soruşturma başlatıldı

İngiltere Bilgi Komiserliği Ofisi (ICO), ABD'li milyarder Elon Musk'ın yapay zeka destekli sohbet robotu Grok hakkında, kişisel verilerin işlenmesi, zararlı cinsel içerikli görüntüler ve video içerikleri üretme potansiyeli nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturma, X Internet Unlimited Company (XIUC) ve X.AI yapay zeka şirketini kapsıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2026 18:06, Son Güncelleme : 03 Şubat 2026 18:07
Yazdır
İngiltere'de Grok hakkında soruşturma başlatıldı

İngiltere'de veri koruma düzenleyicisi olarak bilinen Bilgi Komiserliği Ofisi (ICO) tarafından yapılan yazılı açıklamada, X Internet Unlimited Company (XIUC) ve X.AI LLC (X.AI) şirketleri hakkında yapay zeka destekli sohbet robotu Grok'un kişisel verilerin işlenmesi ve bu sistemin zararlı cinsel içerikli görüntü ile video içeriği üretme potansiyeline yönelik resmi soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Bu adımı, Grok'un çocuklar da dahil olmak üzere bireylerin rızası olmadan cinsel içerikli görüntüler oluşturmak için kullanıldığına dair raporların ardından attık. Bu tür içeriklerin oluşturulması ve dolaşıma sokulması, İngiltere veri koruma yasası kapsamında ciddi endişeler doğurmakta ve kamuoyuna önemli ölçüde zarar verme riski taşımaktadır. Bu endişeler, kişisel verilerin yasalara uygun, adil ve şeffaf bir şekilde işlenip işlenmediği ve kişisel veriler kullanılarak zararlı, manipüle edilmiş görüntülerin oluşturulmasını önlemek için Grok'un tasarımına ve dağıtımına uygun güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığına yöneliktir. Bu koruma önlemlerinin başarısız olduğu durumlarda bireyler, kişisel verileri üzerindeki kontrolünü kaybeder ve bu durum onları ciddi zararlara maruz bırakır. Bu riskleri incelemek, ICO'nun insanların haklarını koruma ve kuruluşları yapay zeka teknolojisini tasarlarken ve uygularken sorumlu tutma rolünün merkezinde yer almaktadır" ifadeleri kullanıldı. Soruşturmanın X Internet Unlimited Company (XIUC) ve X.AI yapay zeka şirketini kapsadığı, şirketlerin İngiltere veri koruma yasalarına uyumluluğunun değerlendirileceği vurgulandı.

"Veri koruma yasalarına uyup uymadığını inceleyeceğiz"

Bilgi Komiserliği Ofisi Düzenleyici Risk ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür William Malcolm açıklamasında, "Grok hakkındaki raporlar, insanların kişisel verilerinin bilgileri veya rızaları olmadan nasıl mahrem veya cinsel içerikli görüntüler oluşturmak için kullanıldığı ve bunu önlemek için gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığı konusunda son derece rahatsız edici soruları gündeme getiriyor. Kişisel verilerin bu şekilde kontrolünün kaybedilmesi, özellikle çocuklar söz konusu olduğunda anında ve önemli zararlara yol açabilir. Soruşturma, XIUC ve X.AI'nin Grok hizmetlerinin geliştirilmesi ve kullanıma sunulmasında veri koruma yasalarına uyup uymadığını, özellikle de kişilerin veri haklarını korumak için alınan önlemleri değerlendirecektir. Yükümlülüklerin yerine getirilmediğini tespit ettiğimiz durumlarda kamuoyunu korumak için gerekli önlemleri alacağız" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin medya düzenleme ve denetleme kurumu Ofcom da X hakkındaki kendi soruşturmasını sürdüreceğini açıkladı.

Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler ve düzenleyici kurumlar, Grok tarafından üretilen cinsel içerikli materyallere karşı sert önlemler alıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber