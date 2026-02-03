Otomotiv 2026'ya hızlı başladı: SUV ve elektrikli satışları öne çıktı
Otomotiv 2026'ya hızlı başladı: SUV ve elektrikli satışları öne çıktı
İş yeri önündeki Türk bayrağını indirip kayda alan şüpheli yakalandı

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde asılı bulunan Türk bayrağını indirerek cep telefonu kamerasıyla kayda alan şüpheli, iş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis ekiplerince yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayla ilgili şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

BEYLİKDÜZÜ'nde iş yeri önünde asılı olan Türk Bayrağı'nı indiren şüpheli , o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti. İş yeri sahibinin ihbarıyla güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüpheli F.K.'yi yakaladı.

Olay, saat 07.15 sıralarında Yakuplu Mahallesi'de meydana geldi. Esnaf Furkan Aksoy iş yerinin önüne Türk bayrağı astı. Sabah dükkanını açmak isteyen Aksoy, Türk bayrağını göremeyince güvenlik kamera kayıtlarına baktı. Aksoy bayrağın bir kişi tarafından indirildiğini görünce polise ihbarda bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'BİLEREK AŞAĞI DOĞRU ÇEKİYOR'

İs yeri sahibi Furkan Aksoy "Sabah dükkanı açmak için geldik. Baktık ki Türk Bayrağımızı indirilmişler. Kamera kayıtlarına baktık. Elemanın biri geliyor, telefon kaydını alarak, telefonu bayrağa tutuyor. Bilerek aşağı doğru çekiyor. İndiriyor kopartırcasına. Sonra yürüyerek gidiyor. Polis ekiplerine attık videoyu. Normalde bayrağımız her zaman asılı. Mardin'deki olaylardan sonra daha büyük bir bayrak astık. Bayraktır, başka ne söylenir ki. Vatanımızın bayrağı" dedi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çevredeki üvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bayrağı indiren şüphelinin kimliğini tespit etti. Bayrağı sökerek yerde sürüklediği belirlenen F.K.(15), polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor

