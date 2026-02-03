Danıştay'dan Melih Gökçek'le ilgili imar dosyasında yeni karar

Danıştay Birinci Dairesi, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile dönemin Ankara Büyükşehir Belediyesi yöneticileri hakkında imar planı değişiklikleri yoluyla taşınmaz sahiplerine haksız menfaat sağlandığı iddiasıyla yapılan şikayete ilişkin önemli bir karara imza attı.

Daire, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen "şikayetin işleme konulmaması" yönündeki kararı kaldırarak dosyanın yeniden değerlendirilmesine hükmetti.

Ön inceleme yapılmalı

Danıştay kararında, dosyada yer alan bilgi ve belgelerin, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında ön inceleme yapılmasını gerektirecek nitelikte olduğu belirtildi.

Kararda; imar planı değişikliklerinin kimlerin talebiyle gerçekleştirildiği, bu değişikliklere hangi belediye görevlilerinin katıldığı, yapılan işlemlerin mevzuata ve yargı kararlarına uygun olup olmadığı ile plan değişiklikleri sonucunda taşınmaz sahiplerine bireysel menfaat sağlanıp sağlanmadığının araştırılması gerektiği vurgulandı.

Dosya yeniden İçişleri Bakanlığı'nda

Danıştay Birinci Dairesi, bu gerekçelerle İçişleri Bakanlığı'nın şikayetin işleme konulmamasına dair kararının kaldırılmasına ve dosyanın ön inceleme yapılmak üzere yeniden İçişleri Bakanlığı'na gönderilmesine oybirliğiyle karar verdi.