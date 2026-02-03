MEB ortak yazılı sınavlar öncesi konu soru dağılımını yayımladı
MEB ortak yazılı sınavlar öncesi konu soru dağılımını yayımladı
Sürücüler dikkat: Yaptırmayana 35 bin liraya varan cezası var!
Sürücüler dikkat: Yaptırmayana 35 bin liraya varan cezası var!
Dört ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Dört ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Danıştay'dan Melih Gökçek'le ilgili imar dosyasında yeni karar
Danıştay'dan Melih Gökçek'le ilgili imar dosyasında yeni karar
Otomotiv 2026'ya hızlı başladı: SUV ve elektrikli satışları öne çıktı
Otomotiv 2026'ya hızlı başladı: SUV ve elektrikli satışları öne çıktı
Okul tuvaletine kamera skandalı: Müdür görevden alındı!
Okul tuvaletine kamera skandalı: Müdür görevden alındı!
YSK'da Danıştay kontenjanı tamamlandı: İşte yeni üyeler!
YSK'da Danıştay kontenjanı tamamlandı: İşte yeni üyeler!
Bakanlık'tan dijital koruma kalkanı: 2026-2030 Eylem Planı devreye girdi!
Bakanlık'tan dijital koruma kalkanı: 2026-2030 Eylem Planı devreye girdi!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor!
Çocuk ve engellilerin kullanıldığı 'hayvan hakkı' ilanlarına suç duyurusu
Çocuk ve engellilerin kullanıldığı 'hayvan hakkı' ilanlarına suç duyurusu
TÜİK enflasyonun 'yeni' sepetini açıkladı: Simit girdi, gazete çıktı!
TÜİK enflasyonun 'yeni' sepetini açıkladı: Simit girdi, gazete çıktı!
Bakan Kurum: İstanbul'da 927 Bin Konut Dönüştürüldü
Bakan Kurum: İstanbul'da 927 Bin Konut Dönüştürüldü
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı
22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı
Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz!
Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz!
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!
İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!
Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
Erdoğan: Atam izindeyiz deyip yıl boyu izin yapanlardan değiliz
Erdoğan: Atam izindeyiz deyip yıl boyu izin yapanlardan değiliz
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Sürücüler dikkat: Yaptırmayana 35 bin liraya varan cezası var!

TÜVTÜRK'ten 2026 yılı itibarıyla egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerinin karşılaşabileceği cezalara yönelik bir uyarı geldi. Binek araçlar 3 yaşını doldurduktan sonra her iki yılda 1, ticari araçlar ise her yıl emisyon ölçümü yaptırmak zorunda. Egzoz emisyon ölçümlerini yaptırmayan sürücülere 17 bin 957 lira, emisyon değeri yasal sınırın üzerinde çıkan araçlara ise 35 bin 936 liraya varan ceza kesildiği belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2026 19:57, Son Güncelleme : 03 Şubat 2026 19:58
Yazdır
Sürücüler dikkat: Yaptırmayana 35 bin liraya varan cezası var!
TÜVTÜRK, 2026 yılı itibarıyla egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerini karşılaşabileceği cezalara yönelik uyardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, araçlardan kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesinde önemli rol oynayan egzoz gazı emisyon ölçümü, araç muayene sisteminin tamamlayıcı bir parçası olarak zorunlu tutuluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen denetimlerde, geçerli ölçümü bulunmayan sürücülere 17 bin 957 lira, emisyon değerleri yasal sınırların üzerinde çıkan araçlara ise 35 bin 936 liraya varan idari para cezası uygulanıyor.

Ölçümün bulunmaması, periyodik araç muayenesi kapsamında "ağır kusur" olarak değerlendiriliyor ve bu durumdaki araçlar muayeneden geçemiyor.

Yürürlükteki mevzuata göre, binek araçların 3 yaşını doldurduktan sonra iki yılda bir, ticari araçların ise ilk bir yılın sonunda başlamak üzere her yıl ölçüm yaptırması gerekiyor.

- 218 sabit istasyonda hizmet veriliyor

TÜVTÜRK, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Türkiye genelindeki 218 sabit istasyonda uluslararası standartlara uygun hizmet veriyor.

Uygulama ile motor, yakıt ve egzoz sonrası arıtma sistemlerinin teknik yeterliliği ve çevre mevzuatına uygunluğunu değerlendirilirken, yüksek emisyonlu araçların trafikte yer almasının önüne geçilerek hava kalitesinin korunması amaçlanıyor.

TÜVTÜRK, 2008'den bu yana Türkiye'de trafik güvenliğini artırma hedefiyle yürüttüğü araç muayene ve egzoz gazı emisyon ölçüm hizmetleriyle daha güvenli ve temiz ulaşım altyapısına katkı sunuyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber