TBMM'de gündem belirlendi: İşte görüşülecek konular

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "merkezde görevlendirilen kamu görevlileri", İYİ Partinin "tarımsal istihdam", DEM Parti'nin "Suriye'de yaşanan olaylar" ile CHP'nin "yasaklı madde kullanımı"na ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek'in, Yükseköğretim Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan Genel Kurul gündeme alınmasına ilişkin önergesi de yapılan oylamada kabul edilmedi.

Genel Kurulun gündemi belirlendi

AK Parti'nin, Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. Kabul edilen önergeye göre, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin üçüncü sırasına alındı.

Genel Kurul, trafik cezalarının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerini bugün tamamlayacak, tamamlayamaması halinde, yarın ve perşembe günü de bu kanun teklifinin görüşmeleriyle çalışmalarına devam edecek.

10 Şubat Salı günü ise Genel Kurul, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlayacak.

Genel Kurul, 17-18-19-24-25 ve 26 Şubat'ta ise çalışmalarını 24.00'e kadar sürdürecek.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün istifası üzerine Başkanlık Divanı Katip Üyeliğine İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz seçildi.

Genel Kurulda, trafik cezalarının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.