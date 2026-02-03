Suudi Arabistan ile dev anlaşma: İki ilde güneş santrali yapılacak!
Ana sayfaHaberler Dünya

ABD, Umman Denizi'nde İran'a ait İHA'yı düşürdü

Adı açıklanmayan ABD'li yetkili, ABD ordusunun Umman Denizi'nde ABD uçak gemisine yaklaşan İran'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2026 21:37, Son Güncelleme : 03 Şubat 2026 22:25
ABD, Umman Denizi'nde İran'a ait İHA'yı düşürdü

ABD ile İran arasındaki tansiyon Umman Denizi'nde yükseldi. Adı açıklanmayan ABD'li yetkili, ABD ordusunun Umman Denizi'nde ABD uçak gemisi Abraham Lincoln'a yaklaşan İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

ABD basınında yer alan haberlerde, İran'a ait Shahed-139 insansız hava aracının uçak gemisine doğru yaklaştığı sırada F-35 tipi savaş uçağı tarafından düşürüldüğü ifade edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, "Abraham Lincoln gemisinden kalkan bir F-35C savaş uçağı, kendini savunmak, uçak gemisini ve gemideki personeli korumak için İran'a ait insansız hava aracını düşürdü" dedi.

İran tarafından henüz olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

