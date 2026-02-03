Genel Kurul toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı

TBMM Genel Kurulunda trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 18'inci maddesine yönelik muhalefet partilerinin önergeleri görüşüldü.

Önergelerin oylamasından önce Yeni Yol Partisi, CHP ve İYİ Parti yoklama istedi. Yapılan ilk oylamada toplantı yeter sayısı bulunamadığı için TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl birleşime ara verdi.

Aranın ardından yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine Bingöl, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.