Adli Olaylar

Isınmak için yaktığı ateş 5 aracı küle çevirdi

İstanbul Sarıyer'de Atatürk Oto Sanayi'de bir otoparkta çıkan yangında 5 araç küle döndüğü olayla ilgili polis ekipleri bir şüpheliyi yakaladı. Isınmak için ateş yaktığını söyleyen ve 13 suç kaydı olduğu ortaya çıkan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2026 22:07
Isınmak için yaktığı ateş 5 aracı küle çevirdi

Sarıyer Maslak Atatürk Oto Sanayi'de 31 Ocak Cumartesi günü saat 03.30 sıralarında, 5 araç alevlere teslim olmuştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, yangın sırasında şüpheli 1 kişinin olay yerinden yürüyerek uzaklaştığını belirledi.

"Yayıldığını görünce kaçtım"

Görüntülerin ardından şüphelinin gidebileceği güzergahlarda çalışma yapan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, caddede yaya olarak yürüyen ve kamera görüntülerindeki şahsa benzeyen bir kişiyi durdurmak istedi. Ancak şahıs, polisi görünce şüpheli hareketlerde bulunmaya başladı. Sorgunun ardından suçunu itiraf eden Kazım K., gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan ve inşaat işçisi olduğu öğrenilen Kazım K., karton ve plastiklerle ısınmak amaçlı ateş yaktığını ve alevlerin çevreye yayıldığını ardından da korkup olay yerinden kaçtığını söyledi.

13 suç kaydı çıkan şüpheli tutuklandı

Poliste 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'Kasten yaralama', 'Dolandırıcılık', 'Tehdit-hakaret', 'Motosiklet hırsızlığı' ve 'Ailenin korunması kanununa muhalefet' suçlarından 13 suç kaydı olan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Kazım K., 'Mala zarar verme' suçundan tutuklandı.

Öte yandan araçların alev alev yandığı ve şahsın olay yerinden kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

