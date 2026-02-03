Bakan Yumaklı: Türkiye Yüzyılı vizyonunda tarım kilit rol üstleniyor

Suudi Arabistan ile dev anlaşma: İki ilde güneş santrali yapılacak!
Suudi Arabistan ile dev anlaşma: İki ilde güneş santrali yapılacak!
Erdoğan: İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız
Erdoğan: İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız
TBMM'de gündem belirlendi: İşte görüşülecek konular
TBMM'de gündem belirlendi: İşte görüşülecek konular
MEB ortak yazılı sınavlar öncesi konu soru dağılımını yayımladı
MEB ortak yazılı sınavlar öncesi konu soru dağılımını yayımladı
Sürücüler dikkat: Yaptırmayana 35 bin liraya varan cezası var!
Sürücüler dikkat: Yaptırmayana 35 bin liraya varan cezası var!
Dört ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Dört ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Danıştay'dan Melih Gökçek'le ilgili imar dosyasında yeni karar
Danıştay'dan Melih Gökçek'le ilgili imar dosyasında yeni karar
Otomotiv 2026'ya hızlı başladı: SUV ve elektrikli satışları öne çıktı
Otomotiv 2026'ya hızlı başladı: SUV ve elektrikli satışları öne çıktı
Okul tuvaletine kamera skandalı: Müdür görevden alındı!
Okul tuvaletine kamera skandalı: Müdür görevden alındı!
YSK'da Danıştay kontenjanı tamamlandı: İşte yeni üyeler!
YSK'da Danıştay kontenjanı tamamlandı: İşte yeni üyeler!
Bakanlık'tan dijital koruma kalkanı: 2026-2030 Eylem Planı devreye girdi!
Bakanlık'tan dijital koruma kalkanı: 2026-2030 Eylem Planı devreye girdi!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor!
Çocuk ve engellilerin kullanıldığı 'hayvan hakkı' ilanlarına suç duyurusu
Çocuk ve engellilerin kullanıldığı 'hayvan hakkı' ilanlarına suç duyurusu
TÜİK enflasyonun 'yeni' sepetini açıkladı: Simit girdi, gazete çıktı!
TÜİK enflasyonun 'yeni' sepetini açıkladı: Simit girdi, gazete çıktı!
Bakan Kurum: İstanbul'da 927 Bin Konut Dönüştürüldü
Bakan Kurum: İstanbul'da 927 Bin Konut Dönüştürüldü
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı
22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı
Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz!
Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz!
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!
İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!
Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Yumaklı: Türkiye Yüzyılı vizyonunda tarım kilit rol üstleniyor

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda tarım sektörünün stratejik önemine dikkat çekti. Yumaklı, tarım, orman ve su politikalarıyla kaynakların en verimli şekilde değerlendirildiğini ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2026 22:18, Son Güncelleme : 03 Şubat 2026 22:55
Yazdır
Bakan Yumaklı: Türkiye Yüzyılı vizyonunda tarım kilit rol üstleniyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen, Kastamonu Yöresel Yemekler ve Türk Halk Müziği Konseri programına katıldı.

Burada konuşan Yumaklı, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek üzere birçok alanda çaba ve gayret içerisinde olduklarını bildirdi.

Yumaklı, Türkiye'yi çok daha ileri seviyeye getirmek için yürütülen politika ve çalışmaların sonuçlarını almaya başladıklarını ifade ederek, "Tarım sektörümüzden demokratik standartlara, ulaşımdan sanayiye, dış politikadan bütün alanlara ve bunun göstergelerine hep birlikte şahit oluyoruz. Ülkemizin gerçekleri, kötümserlik propagandalarıyla üzeri örtülemeyecek kadar değerlidir." dedi.

Gerçekleştirilen siyasi ve diplomatik çalışmalarla, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda büyük yol kat edildiğine dikkati çeken Yumaklı, söz konusu hedefin geleceğe bırakılacak en kıymetli miraslardan biri olacağını vurguladı.

Yumaklı, dünyada belirsizliklerin ve krizlerin yaşandığı bu süreçte, Türkiye'nin onurlu ve etik siyasetin temsilcisi olarak önemli adımlar attığını belirterek, "Soykırımcı İsrail'e karşı mazlum kardeşlerimizin özgürlüğü için mücadele, Türkiye'nin bu anlamındaki en önemli rol modellerinden birisi olmuştur. Türkiye Yüzyılı bu kanalların içinden doğmasını hedeflediğimiz bir vizyonun ve umudun adı olmuştur." diye konuştu.

- "Türkiye hedeflerini sürekli yükselten ülke konumunda olmaya devam edecek"

Tarım sektörünün, Türkiye Yüzyılı'nın inşasındaki önemine işaret eden Yumaklı, geliştirdikleri tarım, orman ve su politikalarıyla mevcut kaynakları en iyi şekilde değerlendirmeyi esas aldıklarını aktardı.

Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da ilk sırada, dünyada ise ilk 10 ülke arasında yer aldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bunu çok daha ileriye götürmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türkiye'nin dört bir tarafında gıda arz güvenliğimiz için gayret eden, çabalayan, gecesini gündüzüne katan bütün üreticilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye sahip olduğu maddi ve manevi kaynaklarıyla hedeflerini sürekli yükselten bir ülke konumunda olmaya devam edecektir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber