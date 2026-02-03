İntihar denilmişti, cinayet çıktı: Anne ve kızlara ağır ceza talebi

Güngören'de, uyuyan babalarını silahla öldürdükten sonra anneleriyle olaya intihar süsü veren ve tutuklanan anne ile 16 yaşındaki kızına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, anne ve 2 kızı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Olay, 9 Aralık 2024 tarihinde Güngören Sanayi Mahallesi'nde 5 katlı binanın 2'nci katındaki dairede meydana gelmişti. Polisi arayan Eylem Dilsiz, eşinin intihar ettiğini söylemiş ve olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ekipler, başından silahla vurulmuş halde yerde yatan Murat Dilsiz'in hayatını kaybettiğini tespit etmiş ve incelemede Dilsiz'in yanında silah da bulunmuştu. Murat Dilsiz'in ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlattı.

Başlatılan soruşturma yaklaşık 14 ay sonra tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Murat Dilsiz 'maktul', eşi Eylem Dilsiz (44) ile abla Rojin Dilsiz (23) 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Öte yandan 16 yaşındaki E.D.'nin soruşturma dosyasının yaşı itibariyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosuna gönderildiği öğrenildi.

Kardeşlerinin erken kalkıp babalarını görmemesi için alarmı normalden daha geç saate kurmuşlar

Hazırlanan iddianamede maktulün kızı olan E.D.'nin memleketi için gittikleri Diyarbakır'da kuzeni B.D.'ye, olay günü saat 00.00-02.00'ye kadar evde kavga yaşandığını, daha sonra babasının uyuduğunu, annesi ve ablasının kendisine babasının silahını verip, 'git onu vur' dediğini, kendisinin de eldiven giyerek kanepenin üstüne çıkıp silahı kafasına çok yaklaştırmadan vurduğunu, ilk önce eldivenlerini tuvaletteki havalandırmaya bıraktıklarını, sonra gidip duş aldığını, kıyafetlerini yıkadığını, annesinin eline bir bez alıp silahı temizledikten sonra babasının eline silahı koyduğunu, o bezi de camdan dışarı attığını, babasının telefonunu yanından alarak yardım istemesini engellediklerini anlattığı belirtildi. Ayrıca E.D., kuzeni B.D.'ye, intihar vakası yaşandığına dair ihbar yapılması üzerine kolluk görevlilerinin olay yerine geçtiğini, Murat Dilsiz'in odada hareketsiz halde yattığı, olay yerinde bir adet şarjörü takılı silah ve bir adet boş kovan görüldüğü, annesinin 'git bir daha sık' dediğini ancak korktuğundan dolayı sıkmadığını, diğer kardeşlerinin erken kalkıp babalarını görmemesi için alarmı normalden daha geç saate kurduğu, saat 07.50'ye alarm kurduklarını, ardından akrabalarına haber verdiklerini anlattığı iddianamede yer aldı.

Sanık Eylem Dilsiz'in savcılıkta verdiği ifade de iddianamede yer aldı. Dilsiz ifadesinde, olay günü sabah kızı E.D.'nin kendisini uyandırarak babasını vurduğunu söylediğini belirterek, "Gidip baktığımda eşim başından vurulmuş şekilde elinde silahla yattığını gördüm. Bunun üzerine yatağına gittim, gece kimsenin silah sesi duymadı. Çocuklarım A.B.D. ve A.D., okula gittikten sonra polisi aradım. Polise eşimin intihar ettiğini söyledim. Cinayet olayı ile ilgim bulunmamaktadır. Kızım E.D.'ye silah vermedim, cinayete yönlendirmedim. Kızım E.D.'nin B.D.'ye söylediği hususlara katılmıyorum" dediği anlatıldı.

E.D. de ifadesinde, "Babam uzun zamandır bize işkence yapıyordu. Sürekli hakaret, tehdit ve darbediyordu. Olay günü yine annemle kavga ettiler. Yaşananlara daha fazla dayanamayacağımı düşünerek, babasına ait kanepenin altındaki silahı eldiven takarak aldım ve babamı vurdum. Parmak izimin çıkmaması için eldiven taktım. Daha sonra eldivenleri tuvaletin penceresinden apartman boşluğuna attım. Babamı vurduktan sonra anne ve kardeşlerim odalarına gidip yattı. Babamı vururken kimsenin uyanmadı. Sabah kardeşlerim okula gittikten sonra annem babamı odasında öyle görünce, anneme babamı vurduğumu söyledim. Annem, telefonundan polis arayıp haber verdi, polislere babamı vurduğumu söylemedim. Babamı vurmam için kimse beni azmettirmedi. Evde sürekli beni ve diğer aile fertlerini darbederdi, bize sürekli şiddet uygulaması nedeniyle maktulü öldürdüm. Babamı tek başıma öldürdüm, kimse yönlendirmedi, azmettirmedi. Olay günü babamı öldürdükten sonra annemin yanına gittim, ona babamı öldürdüğümü hemen söyledim. Annem ilk başta inanmadı, gidip bakmasını söyledim. Bakmaya gittiğinde, ağlayarak yanıma gelip neden böyle bir şey yaptığımı sordu. Daha fazla dayanamadığımı söyledim. Sabah polisler geldiğinde intihar ettiğinden şüphelendikleri için sessiz kaldım" şeklinde konuştu.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, E.D., anne Eylem Dilsiz ve Rojin Dilsiz hakkında 'üstsoydan birine karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Öte yandan, E.D.'nin çocuk ağır ceza mahkemesinde görülen dava dosyasının Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile birleştirildiği öğrenildi. Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.