'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında 6 şüphelinin testi pozitif

'UYUŞTURUCU' soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda saç, idrar ve kan örnekleri alınan 9 şüpheliden aralarında tutuklu Sara Ersoy'un da bulunduğu 6 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında 6 şüphelinin testi pozitif

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında tutuklu Sara Ersoy'un da bulunduğu 9 şüpheli Adli Tıp Kurumu'nda saç, idrar ve kan örneği verdi. Alınan örneklerin incelenmesinin ardından 6 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

6 ŞÜPHELİNİN TESTİ POZİTİF

Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde, Gülşah Rojin Demir, Burcu Esra Büken, Aybike Acer, Sara Ersoy, Berfin Karayılan'da 'kokain', Melisa Ğadiş'te ise 'Esrar' maddesine rastlandı.

