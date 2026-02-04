Çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin eden 47 şüpheli yakalandı
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
Altın, tarihi düşüş sonrası yükselişe geçti
100 milyarlık destek sanayiciyi sevindirdi! Can suyu olacak
4 Kişilik İftar Menüsü 30 Koliye Bedel
Bakan Tekin: Teknoloji, eğitimde hem bir imkan hem de bir imtihan!
16 yılın en iyi performansı: Altın ocak ayını tarihi yükselişle kapattı!
Suudi Arabistan ile dev anlaşma: İki ilde güneş santrali yapılacak!
Erdoğan: İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız
TBMM'de gündem belirlendi: İşte görüşülecek konular
MEB ortak yazılı sınavlar öncesi konu soru dağılımını yayımladı
Sürücüler dikkat: Yaptırmayana 35 bin liraya varan cezası var!
Dört ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Danıştay'dan Melih Gökçek'le ilgili imar dosyasında yeni karar
Otomotiv 2026'ya hızlı başladı: SUV ve elektrikli satışları öne çıktı
Okul tuvaletine kamera skandalı: Müdür görevden alındı!
YSK'da Danıştay kontenjanı tamamlandı: İşte yeni üyeler!
Bakanlık'tan dijital koruma kalkanı: 2026-2030 Eylem Planı devreye girdi!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor!
Çocuk ve engellilerin kullanıldığı 'hayvan hakkı' ilanlarına suç duyurusu
TÜİK enflasyonun 'yeni' sepetini açıkladı: Simit girdi, gazete çıktı!
Bakan Kurum: İstanbul'da 927 Bin Konut Dönüştürüldü
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
Ekonomi

100 milyarlık destek sanayiciyi sevindirdi! Can suyu olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği imalat sanayii işletmelerine yönelik 100 milyar liralık yeni finansman paketi iş dünyasında olumlu karşılandı.

04 Şubat 2026 07:31
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kredi Garanti Fonu ve KOSGEB desteğiyle, KOBİ'lerin de bu programdan etkin şekilde yararlanmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Pakette, 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vade imkanı sunulacak. İstihdam yoğunluğuyla orantılı olarak işletme başına 50 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacak. İstihdamını koruyan KOBİ'lere de KOSGEB aracılığıyla 10 puan indirim imkanı sağlanacak.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükçü, "6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vade imkanı, sanayicilerimize önemli bir rahatlama sağlayacak" dedi. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da "Bu uygun finansman imkanıyla üreticilerimiz nefes alacak, üretim ve istihdamda sürekliliği sağlayacak. Ayrıca piyasa şartlarının altında maliyetle sunulacak finansman, emeği ve üretimi merkeze alan bir yaklaşımı ortaya koyuyor" diye konuştu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise "İstihdamını koruyan, üretimini düzenli artıran firmalar pozitif ayrımcılığı hak ediyor" dedi. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da açıklanan desteklerin özellikle KOBİ'ler ve istihdam odaklı işletmeler açısından son derece kıymetli olduğunu ifade etti. Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da paketin KOBİ'lere can suyu olmasını ümit ettiğini kaydetti.

KOSGEB KAPASİTE GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI'NA BAŞVURU ALINIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1'inci dönem başvurularının dün başladığını duyurdu. Kacır, 20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli krediler için 20 puanlık finansman desteği sunduklarını açıkladı. "2025'te 2.440 işletmeye 38,4 milyar lira finansmana erişim imkanı sağladık" diyen Kacır, programa başvuruların 28 Şubat'a kadar yapılabileceğini kaydetti.


