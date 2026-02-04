Altın, tarihi düşüş sonrası yükselişe geçti

Altın, tarihi zirvelerden sonra yaşadığı sert gerilemenin ardından, değerli metallere yönelen yatırımcıların alımlarıyla ikinci günde de yükselişini sürdürerek ons başına 5.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Dipten alım fırsatlarının değerlendirilmesi ve doların değer kaybetmesi, külçe altındaki toparlanmayı güçlendirdi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" araştırmaları yapıyor.

İşte 4 Şubat 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu.

Güncel altın satış fiyatları