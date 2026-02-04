Balıkesir'de AK Parti binasına taşlı saldırı
Balıkesir'in Marmara ilçesinde AK Parti ilçe teşkilatına taşlı saldırı gerçekleştirildi. Parti binasının camları kırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Şubat 2026 08:29, Son Güncelleme : 04 Şubat 2026 08:30
Dün akşam saatlerinde AK Parti ilçe teşkilatına ait binanın camları kırıldı.
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, saldırıyı kınayarak yazılı açıklama yaptı.
Aydemir, taşlı saldırının yalnızca bir binaya değil, demokrasiye, siyasetin meşru zeminine ve millet iradesine yapıldığını belirtti.
Saldırının, tahammülsüzlüğün ve provokasyonun hangi noktaya vardığını açıkça gösterdiğini söyledi.
İl Başkanı Aydemir, "Demokrasiye uzanan her elin karşısında; hukuk, devlet aklı ve AK Parti'nin kararlı duruşu vardır" dedi.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.