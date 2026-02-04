Çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin eden 47 şüpheli yakalandı
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
Altın, tarihi düşüş sonrası yükselişe geçti
100 milyarlık destek sanayiciyi sevindirdi! Can suyu olacak
4 Kişilik İftar Menüsü 30 Koliye Bedel
Bakan Tekin: Teknoloji, eğitimde hem bir imkan hem de bir imtihan!
16 yılın en iyi performansı: Altın ocak ayını tarihi yükselişle kapattı!
Suudi Arabistan ile dev anlaşma: İki ilde güneş santrali yapılacak!
Erdoğan: İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız
TBMM'de gündem belirlendi: İşte görüşülecek konular
MEB ortak yazılı sınavlar öncesi konu soru dağılımını yayımladı
Sürücüler dikkat: Yaptırmayana 35 bin liraya varan cezası var!
Dört ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Danıştay'dan Melih Gökçek'le ilgili imar dosyasında yeni karar
Otomotiv 2026'ya hızlı başladı: SUV ve elektrikli satışları öne çıktı
Okul tuvaletine kamera skandalı: Müdür görevden alındı!
YSK'da Danıştay kontenjanı tamamlandı: İşte yeni üyeler!
Bakanlık'tan dijital koruma kalkanı: 2026-2030 Eylem Planı devreye girdi!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor!
Çocuk ve engellilerin kullanıldığı 'hayvan hakkı' ilanlarına suç duyurusu
TÜİK enflasyonun 'yeni' sepetini açıkladı: Simit girdi, gazete çıktı!
Bakan Kurum: İstanbul'da 927 Bin Konut Dönüştürüldü
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
Çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin eden 47 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, çevrim içi iletişim uygulamalarından çocuklara yönelik cinsel istismar içerikleri satın aldıkları ve dijital ortamda depoladıkları iddiasıyla 47 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2026 08:34, Son Güncelleme : 04 Şubat 2026 08:35
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, siber suçlarla ilgili yaptığı çalışmada, çevrim içi iletişim uygulamaları üzerinden çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin ederek satın alan ve dijital ortamda depolayan şüphelileri tespit etti.

Dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemede suça konu içerik tespit edilen 47 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

