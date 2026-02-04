2026 Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Yayımlandı
2026 Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Yayımlandı
'24 haftalık ücretli doğum izni' Meclis'e sunulacak
'24 haftalık ücretli doğum izni' Meclis'e sunulacak
Bakan Şimşek: Ekonomik programda son aşamaya girildi
Bakan Şimşek: Ekonomik programda son aşamaya girildi
Borsa İstanbul'dan tüm zamanların en yüksek açılışı
Borsa İstanbul'dan tüm zamanların en yüksek açılışı
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı operasyonu: 22 gözaltı
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı operasyonu: 22 gözaltı
Altında 18 yıl sonra bir ilk. Keskin yükseliş
Altında 18 yıl sonra bir ilk. Keskin yükseliş
Çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin eden 47 şüpheli yakalandı
Çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin eden 47 şüpheli yakalandı
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
100 milyarlık destek sanayiciyi sevindirdi! Can suyu olacak
100 milyarlık destek sanayiciyi sevindirdi! Can suyu olacak
4 Kişilik İftar Menüsü 30 Koliye Bedel
4 Kişilik İftar Menüsü 30 Koliye Bedel
Bakan Tekin: Teknoloji, eğitimde hem bir imkan hem de bir imtihan!
Bakan Tekin: Teknoloji, eğitimde hem bir imkan hem de bir imtihan!
16 yılın en iyi performansı: Altın ocak ayını tarihi yükselişle kapattı!
16 yılın en iyi performansı: Altın ocak ayını tarihi yükselişle kapattı!
Suudi Arabistan ile dev anlaşma: İki ilde güneş santrali yapılacak!
Suudi Arabistan ile dev anlaşma: İki ilde güneş santrali yapılacak!
Erdoğan: İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız
Erdoğan: İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız
TBMM'de gündem belirlendi: İşte görüşülecek konular
TBMM'de gündem belirlendi: İşte görüşülecek konular
MEB ortak yazılı sınavlar öncesi konu soru dağılımını yayımladı
MEB ortak yazılı sınavlar öncesi konu soru dağılımını yayımladı
Sürücüler dikkat: Yaptırmayana 35 bin liraya varan cezası var!
Sürücüler dikkat: Yaptırmayana 35 bin liraya varan cezası var!
Dört ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Dört ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Danıştay'dan Melih Gökçek'le ilgili imar dosyasında yeni karar
Danıştay'dan Melih Gökçek'le ilgili imar dosyasında yeni karar
Otomotiv 2026'ya hızlı başladı: SUV ve elektrikli satışları öne çıktı
Otomotiv 2026'ya hızlı başladı: SUV ve elektrikli satışları öne çıktı
Okul tuvaletine kamera skandalı: Müdür görevden alındı!
Okul tuvaletine kamera skandalı: Müdür görevden alındı!
YSK'da Danıştay kontenjanı tamamlandı: İşte yeni üyeler!
YSK'da Danıştay kontenjanı tamamlandı: İşte yeni üyeler!
Bakanlık'tan dijital koruma kalkanı: 2026-2030 Eylem Planı devreye girdi!
Bakanlık'tan dijital koruma kalkanı: 2026-2030 Eylem Planı devreye girdi!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor!
Çocuk ve engellilerin kullanıldığı 'hayvan hakkı' ilanlarına suç duyurusu
Çocuk ve engellilerin kullanıldığı 'hayvan hakkı' ilanlarına suç duyurusu
TÜİK enflasyonun 'yeni' sepetini açıkladı: Simit girdi, gazete çıktı!
TÜİK enflasyonun 'yeni' sepetini açıkladı: Simit girdi, gazete çıktı!
Bakan Kurum: İstanbul'da 927 Bin Konut Dönüştürüldü
Bakan Kurum: İstanbul'da 927 Bin Konut Dönüştürüldü
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa İstanbul'dan tüm zamanların en yüksek açılışı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 yükselişle 13.964,03 puana çıkarak rekor seviyeden başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2026 10:12, Son Güncelleme : 04 Şubat 2026 10:13
Yazdır
Borsa İstanbul'dan tüm zamanların en yüksek açılışı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,87 değer kazanarak 13.875,32 puanla tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,71 puan ve yüzde 0,64 artışla 13.964,03 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi de yüzde 0,45 değer kazandı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,79 ile madencilik, tek gerileyen yüzde 0,83 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerin yeniden artması ile yapay zekadaki hızlı gelişmelerin iş modelleri üzerinde potansiyel olarak bir takım olumsuzluklar yaratabileceğine ilişkin endişeler risk iştahını törpülerken, ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı yatırımcıların odağına yerleşti.

Yurt içi tarafında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan merkezli Şarku'l Avsat gazetesine verdiği mülakatta, Türkiye'nin ABD ile İran arasında arabuluculuğa hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Gerilimleri azaltmak ve sorunları çözmek amacıyla İran ile ABD arasında arabuluculuk rolü üstlenmeye hazır olduğumuzu teyit ediyor, bu doğrultudaki temaslarımızı sürdürüyoruz. Savaşı tetikleyebilecek her türlü adıma karşıyız ve bölgede güvenlik ile barışın tesis edilmesi ihtimalini güçlendiren her girişimi destekliyoruz." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporunun, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber