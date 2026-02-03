HÜR-SEN: Enflasyona Karşı Sorumluluktan Kaçamazsınız!

Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (Hür-Sen) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, yazılı bir basın açıklaması yaparak enflasyon rakamları ve kamu çalışanlarının yaşadığı ekonomik kayıplara dikkat çekti. Kuruoğlu, asıl sorunun yüksek enflasyon karşısında iktidarın yeterli sorumluluk almaması olduğunu ifade etti.

Açıklamada, Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) ekim ayı enflasyonunu yüzde 3,74, yıllık enflasyonu ise yüzde 60 olarak açıkladığını hatırlatan Kuruoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aynı döneme ilişkin aylık enflasyonu yüzde 2,55, yıllık enflasyonu ise yüzde 32,87 olarak duyurduğunu belirtti. Bu iki veri arasındaki farkın uzun yıllara yayıldığında, memur ve emeklilerin alım gücündeki ciddi düşüşün nedeninin açıkça görüleceğini savundu.

Refah Payı Talebi

Kuruoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yetkililerin uzun süredir "enflasyon düşüyor" yönündeki açıklamalarına rağmen, TÜİK verilerine göre dahi enflasyonun kalıcı şekilde gerilemediğini söyledi. Hür-Sen olarak çözüm önerilerinin net olduğunu vurgulayan Kuruoğlu, tüm zam ve enflasyon farklarının üzerine her altı ayda yüzde 10 oranında refah payı ödenmesi gerektiğini dile getirdi.

Aksi halde memur, memur emeklisi ile tüm dar ve sabit gelirli kesimlerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların giderilemeyeceğini belirten Kuruoğlu, memur ve emeklilerin üç ay sonunda alacağı enflasyon farkının yüzde 4,99 seviyesinde kaldığını hatırlattı.

Açıklamasında sendikalara da sert eleştiriler yönelten Kuruoğlu, mevcut tablo karşısında bazı sendikaların gerçeklerden uzak söylemlerle algı oluşturmaya çalıştığını öne sürdü. Sendikacılığın yeni bir vizyon ve anlayışa ihtiyaç duyduğunu kaydeden Kuruoğlu, hükümet ile "sarı sendikalar" arasındaki ilişki sonucunda çalışanların yoksullukla karşı karşıya kaldığını savundu.

'Pastadan Hak Ettiğimizi İstiyoruz'

Kuruoğlu, "Pastadan hak ettiğimizi istiyoruz. Çocuklarımıza hak ettikleri bir gelecek kurmak bizim de hakkımız. İnsanca yaşamak en temel talebimizdir" ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.