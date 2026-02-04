Sosyal Yardımlarda Yeni Dönem: GETAD bu yıl başlayacak

2026 Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Yayımlandı
2026 Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Yayımlandı
'24 haftalık ücretli doğum izni' Meclis'e sunulacak
'24 haftalık ücretli doğum izni' Meclis'e sunulacak
Bakan Şimşek: Ekonomik programda son aşamaya girildi
Bakan Şimşek: Ekonomik programda son aşamaya girildi
Borsa İstanbul'dan tüm zamanların en yüksek açılışı
Borsa İstanbul'dan tüm zamanların en yüksek açılışı
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı operasyonu: 22 gözaltı
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı operasyonu: 22 gözaltı
Altında 18 yıl sonra bir ilk. Keskin yükseliş
Altında 18 yıl sonra bir ilk. Keskin yükseliş
Çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin eden 47 şüpheli yakalandı
Çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin eden 47 şüpheli yakalandı
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
100 milyarlık destek sanayiciyi sevindirdi! Can suyu olacak
100 milyarlık destek sanayiciyi sevindirdi! Can suyu olacak
4 Kişilik İftar Menüsü 30 Koliye Bedel
4 Kişilik İftar Menüsü 30 Koliye Bedel
Bakan Tekin: Teknoloji, eğitimde hem bir imkan hem de bir imtihan!
Bakan Tekin: Teknoloji, eğitimde hem bir imkan hem de bir imtihan!
16 yılın en iyi performansı: Altın ocak ayını tarihi yükselişle kapattı!
16 yılın en iyi performansı: Altın ocak ayını tarihi yükselişle kapattı!
Suudi Arabistan ile dev anlaşma: İki ilde güneş santrali yapılacak!
Suudi Arabistan ile dev anlaşma: İki ilde güneş santrali yapılacak!
Erdoğan: İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız
Erdoğan: İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız
TBMM'de gündem belirlendi: İşte görüşülecek konular
TBMM'de gündem belirlendi: İşte görüşülecek konular
MEB ortak yazılı sınavlar öncesi konu soru dağılımını yayımladı
MEB ortak yazılı sınavlar öncesi konu soru dağılımını yayımladı
Sürücüler dikkat: Yaptırmayana 35 bin liraya varan cezası var!
Sürücüler dikkat: Yaptırmayana 35 bin liraya varan cezası var!
Dört ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Dört ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Danıştay'dan Melih Gökçek'le ilgili imar dosyasında yeni karar
Danıştay'dan Melih Gökçek'le ilgili imar dosyasında yeni karar
Otomotiv 2026'ya hızlı başladı: SUV ve elektrikli satışları öne çıktı
Otomotiv 2026'ya hızlı başladı: SUV ve elektrikli satışları öne çıktı
Okul tuvaletine kamera skandalı: Müdür görevden alındı!
Okul tuvaletine kamera skandalı: Müdür görevden alındı!
YSK'da Danıştay kontenjanı tamamlandı: İşte yeni üyeler!
YSK'da Danıştay kontenjanı tamamlandı: İşte yeni üyeler!
Bakanlık'tan dijital koruma kalkanı: 2026-2030 Eylem Planı devreye girdi!
Bakanlık'tan dijital koruma kalkanı: 2026-2030 Eylem Planı devreye girdi!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor!
Çocuk ve engellilerin kullanıldığı 'hayvan hakkı' ilanlarına suç duyurusu
Çocuk ve engellilerin kullanıldığı 'hayvan hakkı' ilanlarına suç duyurusu
TÜİK enflasyonun 'yeni' sepetini açıkladı: Simit girdi, gazete çıktı!
TÜİK enflasyonun 'yeni' sepetini açıkladı: Simit girdi, gazete çıktı!
Bakan Kurum: İstanbul'da 927 Bin Konut Dönüştürüldü
Bakan Kurum: İstanbul'da 927 Bin Konut Dönüştürüldü
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Sosyal Yardımlarda Yeni Dönem: GETAD bu yıl başlayacak

Geliri belirli eşiğin altında kalan hanelere gıda, ısınma ve kira gibi yardım kalemlerinin verilmesini öngören Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) bu yıl hayata geçirilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2026 11:47, Son Güncelleme : 04 Şubat 2026 11:51
Yazdır
Sosyal Yardımlarda Yeni Dönem: GETAD bu yıl başlayacak

Geliri düşük ailelerin desteklenmesi amacıyla yeni bir sosyal destek sistemi uygulamaya alınacak.

"Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi" adlı uygulamanın bu yıl illerdeki bazı mahallelerde pilot uygulamasının başlatılması daha sonra da ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Uygulama kapsamında Hazine ve Maliye ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları, sistem ve gelirler üzerinde inceleme başlatarak çalışma yapıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından hayata geçirilecek yeni sistemle, geliri belirli eşiğin altındaki ailelere kira, gıda ve ısınma gibi yardımlar verilecek.

Bölge bazlı incelemeler yapılarak hangi bölgelerde ne gibi ihtiyaçların olduğu da belirlenecek. Bu çerçevede ısınma giderlerinin fazla olduğu illerde ailelere ısınma yardımı yapılacak.

Bölge ve mahalle bazlı incelemelerin ardından sosyal destek programı kacpsamında kira yardımı da gerçekleştirilecek. Böylece belirlenen eşik değerin altında geliri bulunanlara ısınma, kira ve gıda yardımlarına gidilecek.

Uygulamanın kapsamının ve gelir eşiğinin belirlenmesinin ardından sosyal yardımlar alanında gerek duyulması halinde yasal düzenlemelere de gidilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'ndaki 2026 bütçe görüşmelerinde sistemi duyurarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz. Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber