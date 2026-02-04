2026 Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Yayımlandı
'24 haftalık ücretli doğum izni' Meclis'e sunulacak
Bakan Şimşek: Ekonomik programda son aşamaya girildi
Borsa İstanbul'dan tüm zamanların en yüksek açılışı
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı operasyonu: 22 gözaltı
Altında 18 yıl sonra bir ilk. Keskin yükseliş
Çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin eden 47 şüpheli yakalandı
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
100 milyarlık destek sanayiciyi sevindirdi! Can suyu olacak
4 Kişilik İftar Menüsü 30 Koliye Bedel
Bakan Tekin: Teknoloji, eğitimde hem bir imkan hem de bir imtihan!
16 yılın en iyi performansı: Altın ocak ayını tarihi yükselişle kapattı!
Suudi Arabistan ile dev anlaşma: İki ilde güneş santrali yapılacak!
Erdoğan: İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız
TBMM'de gündem belirlendi: İşte görüşülecek konular
MEB ortak yazılı sınavlar öncesi konu soru dağılımını yayımladı
Sürücüler dikkat: Yaptırmayana 35 bin liraya varan cezası var!
Dört ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Danıştay'dan Melih Gökçek'le ilgili imar dosyasında yeni karar
Otomotiv 2026'ya hızlı başladı: SUV ve elektrikli satışları öne çıktı
Okul tuvaletine kamera skandalı: Müdür görevden alındı!
YSK'da Danıştay kontenjanı tamamlandı: İşte yeni üyeler!
Bakanlık'tan dijital koruma kalkanı: 2026-2030 Eylem Planı devreye girdi!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor!
Çocuk ve engellilerin kullanıldığı 'hayvan hakkı' ilanlarına suç duyurusu
TÜİK enflasyonun 'yeni' sepetini açıkladı: Simit girdi, gazete çıktı!
Bakan Kurum: İstanbul'da 927 Bin Konut Dönüştürüldü
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
2026 Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Yayımlandı

2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Başvuru tarihleri ve detaylar haberimizde.

04 Şubat 2026
2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınavın başvuru ve uygulama esasları açıklandı. Sınava, resmi ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrenciler başvurabilecek. Başvurular 9 Şubat - 11 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak. Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar ve öğrenme çıktıları kapsamında uygulanacak.

Sınav Başvuru ve Uygulama Detayları

  • Yurt içindeki öğrenciler başvurularını www.meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr adreslerinden yapabilecek.
  • Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden başvuru yapabilecek.
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği veya müşavirliği üzerinden başvurabilecek.
  • Fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınavdan en az 7 gün önce www.meb.gov.tr adresinden alınabilecek.

Sınav Uygulama Bilgileri

  • Sınav, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.
  • Tüm sınıf seviyelerinde öğrencilere dört seçenekli 80 soru yöneltilecek ve 100 dakika süre verilecek.
  • Kılavuzda özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için alınacak sınav tedbir hizmetlerine de detaylı olarak yer verildi.

Sınav Sonuçları ve İtiraz Süreci

  • Sınav sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.
  • Sınava ilişkin itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının yayımlanmasından itibaren en geç 5 takvim günü içinde Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında yer alan e-İtiraz bölümünden elektronik veya yazılı olarak yapılabilecek.

Kılavuza Erişim

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'na ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

https://meb.ai/UhkPKJB

