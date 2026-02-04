2026 Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Yayımlandı

2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınavın başvuru ve uygulama esasları açıklandı. Sınava, resmi ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrenciler başvurabilecek. Başvurular 9 Şubat - 11 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak. Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar ve öğrenme çıktıları kapsamında uygulanacak.

Sınav Başvuru ve Uygulama Detayları

Yurt içindeki öğrenciler başvurularını www.meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr adreslerinden yapabilecek.

veya adreslerinden yapabilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden başvuru yapabilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği veya müşavirliği üzerinden başvurabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınavdan en az 7 gün önce www.meb.gov.tr adresinden alınabilecek.

Sınav Uygulama Bilgileri

Sınav, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.

başlayacak. Tüm sınıf seviyelerinde öğrencilere dört seçenekli 80 soru yöneltilecek ve 100 dakika süre verilecek.

yöneltilecek ve süre verilecek. Kılavuzda özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için alınacak sınav tedbir hizmetlerine de detaylı olarak yer verildi.

Sınav Sonuçları ve İtiraz Süreci

Sınav sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

tarihinde adresinden ilan edilecek. Sınava ilişkin itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının yayımlanmasından itibaren en geç 5 takvim günü içinde Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında yer alan e-İtiraz bölümünden elektronik veya yazılı olarak yapılabilecek.

Kılavuza Erişim

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'na ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

https://meb.ai/UhkPKJB