Ana sayfaHaberler Siyasi

Feti Yıldız'dan Demirtaş açıklaması: AİHM kararlarına uymak lazım

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumuyla ilgili "Demirtaş'ın tahliyesine mahkemeler karar verir. AİHM kararlarına uymak lazım. Eğer AİHM bir ihlal gördüyse, tahliyesi konusunda beyan varsa tahliyesi lazım" dedi.

Haber Giriş : 04 Şubat 2026 14:11, Son Güncelleme : 04 Şubat 2026 15:31
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, saat 14:00'teki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı öncesi konuştu.

Yıldız, şunları söyledi:

"Son toplantı mı belli olmaz ama mümkün, sondan bir önceki olabilir.

Biz çerçeve metni hatırlayacağız. Çok uzamaz diye düşünüyorum. Bugünden kesin bir süre veremeyiz ama çok uzamaz. Nisan geç bir ay.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Saat 14.00'de Meclis Başkanımızın yönetiminde uzlaşma içinde müşterek rapor hazırlamak için bir araya gelecektir.

Sürece ilişkin hukuki düzenlemelerin çerçevesi açık, öngörülebilir ve hukuk devleti ilkeleriyle uyumlu, AİHM ve AYM kararları ile çelişmeyen, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı, hukuk normlarının taşıyıcı değerler sistemini örselemeyen bir çerçevede oluşturulacaktır. '

Terörsüz Türkiye' ideali yalnızca iç güvenlik stratejisi olmaktan çıkıp bölgesel güvenlik mimarisinin merkezine yerleşmiştir.

"Tahliyesi konusunda beyan varsa tahliyesi lazım"

MHP'li Yıldız'a dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısını "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" sözleriyle tamamlaması da soruldu.

Yıldız, "Demirtaş'ın tahliyesine mahkemeler karar verir. AİHM kararlarına uymak lazım. Eğer AİHM bir ihlal gördüyse, tahliyesi konusunda beyan varsa tahliyesi lazım. Liderimiz, tüm süreci özetleyen bir açıklama yaptı. Bunun üzerine bizim açıklama yapmamıze gerek yok aslında" yanıtını verdi.

