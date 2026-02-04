ÖSYM duyurdu: 2026-EKPSS Başvuru Kılavuzu yayımlandı
Binlerce engelli memur adayının beklediği gün geldi; 2026-EKPSS için başvuru ekranı erişime açıldı. 4-24 Şubat tarihleri arasında kabul edilecek başvurular için adaylar, ÖSYM AİS sistemi veya mobil uygulama üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. 19 Nisan'da yapılacak sınav için geri sayım resmen başladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Şubat 2026 16:21, Son Güncelleme : 04 Şubat 2026 16:21
Sınava başvurular, 4-24 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 4 Şubat 2026 tarihinde saat 16.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-EKPSS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuz'a ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI