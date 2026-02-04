Marketlerin kağıt poşet dayatmasına KDK dur dedi!
İzmir'de milyonluk kooperatif yolsuzluğu: 13 gözaltı

Kiraz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan dev operasyonda, tarımsal kalkınma kooperatiflerinde milyonlarca liralık kamu zararının oluştuğu tespit edildi. MASAK raporlarına yansıyan 38 milyon 500 bin liralık açığın sorumlusu olduğu iddia edilen 13 şüpheli yakalanırken, "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla başlatılan adli sürecin detayları netleşmeye başladı.

04 Şubat 2026 17:42
İzmir'in Kiraz ilçesinde, 2 ayrı tarımsal kalkınma kooperatifine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişleri ve Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) ekipleri, Kiraz ilçesinde faaliyet yürüten 2 farklı tarımsal kalkınma kooperatifinde yaptığı denetimlerde 2020-2024 yılları arasında 38 milyon 500 bin liralık yolsuzluk tespit etti.

Hazırlanan rapor sonrası Kiraz Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu kooperatiflere yönelik soruşturma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, "zimmet, güveni kötüye kullanma ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 13'ünü yakaladı.

Şüpheliler, ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Adresinde bulunamayan 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

