Fenerbahçe, N'Golo Kante transferini KAP'a bildirdi
Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden kadrosuna kattığı N'Golo Kante transferini Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi. Fransız futbolcuya 14 milyon 400 bin avro imza parası verilecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2026 17:50, Son Güncelleme : 04 Şubat 2026 17:51
Sarı-lacivertli kulüpten Borsa İstanbul ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilirken oyuncuya 14 milyon 400 bin avro imza parası verileceği duyuruldu.
Kulübün, bu sezonun kalan bölümü için Kante'ye 5 milyon 500 bin avro, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonları için ise yıllık 11 milyon avro ücret ödeyeceği kaydedildi.