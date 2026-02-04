Almanya'da trende bilet kontrolü yapan Türk kondüktör öldürüldü

Alman ulusal basınında yer alan haberlere göre, 2 Şubat Pazartesi akşamı Rheinland-Pfalz eyaletindeki Landstuhl şehrinden hareket eden trende 20-30 yaşlarındaki 4 kişilik bir grubun bilet kontrolünü yapan Serkan C, biletsiz olduğu öne sürülen 26 yaşındaki bir Yunan vatandaşı tarafından darbedildi.

Aldığı şiddetli darbeler nedeniyle yere yığılan kondüktör Serkan C'ye, 10 dakika sonra olay yerine gelen polis memurları suni teneffüs uyguladı, ardından sağlık ekipleri müdahale etti.

Saldırgan olay yerinde polisler tarafından kelepçelenerek gözaltına alınırken ağır yaralanan 2 çocuk babası Serkan C, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis sözcüsü, şüphelinin Almanya'da ikametgahı bulunmayan 26 yaşında bir Yunan vatandaşı olduğunu belirtti.

Saldırgan hakkında kasten adam öldürmek suçundan işlem başlatıldı.

- "Trenler ve istasyonlar güvenli olmalı"

Almanya Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, yaptığı yazılı açıklamada, trende görevi başındayken biletsiz yolcunun saldırısı sonucu ölen Serkan C'nin ailesine başsağlığı diledi.

Dobrindt, Serkan C'nin ölümüyle derinden sarsıldığını belirterek "Kamu sektörü çalışanlarına ve demir yolu çalışanları gibi diğer hizmet sağlayıcılara yönelik artan şiddet, kararlı bir eylem gerektiriyor. Failin bu vahşi eylemi nedeniyle kanunun tam kapsamıyla cezalandırılmasını bekliyorum. Demir yolu gibi hizmet şirketlerinin çalışanları için yasal korumalar önemli ölçüde güçlendirilmelidir. Cezaların kapsamı genişletilmeli ve saldırılar için asgari cezalar önemli ölçüde artırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Federal Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder ise yaptığı açıklamada, trenlerde ve istasyonlarda güvenliğe daha fazla önem verilmesi çağrısında bulundu.

Schnieder, "Çalışanlarımızı korumak için birlikte daha fazlasını yapmalıyız. Trenler ve istasyonlar güvenli olmalı" değerlendirmesinde bulundu.

- Berlin Ana Tren Garı'nda Serkan C. için düzenlenen saygı duruşuna Bakan Schnieder de katıldı

Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden Serkan C. için ülke genelindeki tren garlarında saygı duruşunda bulunuldu.

Berlin Ana Tren Garı'nda (Berlin Hauptbahnhof) düzenlenen saygı duruşuna Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder ve Deutsche Bahn (Alman Demiryolları) çalışanları katıldı.

Schnieder, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünün yas günü olduğunu belirtti.

Serkan C'nin görev yaptığı sırada sebepsiz bir şekilde saldırıya uğradığını ve aldığı yaralar sonucu hayatını kaybettiğini aktaran Schnieder, "Bu gerçekten tüm demir yolları ailesi için kara bir gündür." dedi.

Schnieder demir yolu şirketiyle birlikte, hem personel hem de genel olarak trenlerdeki güvenliğin artırılması gerektiğini kaydetti.