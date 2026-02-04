İlandır...

Zorunlu Trafik Sigortası Hakkında Bilmeniz Gereken 5 Şey



Trafiğe her çıktığınızda güvenli bir yolculuk yapmak istersiniz. Ancak sadece sizin dikkatli olmanız yetmeyebilir. Kanunen yaptırılması gereken zorunlu trafik sigortası, olası bir kaza anında sizi büyük finansal yüklerden kurtaran bir koruma kalkanıdır. İşte bu güvenceye dair tüm detaylar:



Trafik Sigortası Ne İşe Yarar?



Araç trafik sigortası, bir kaza sonucunda karşı tarafa (üçüncü şahıslara) verebileceğiniz maddi ve bedeni zararları yasal limitler dahilinde karşılayan bir sigorta türüdür. Kendi aracınızdaki hasarlar bu kapsamda değildir; ancak karşı tarafın araç onarımı, sağlık giderleri veya sakatlık/ölüm tazminatı gibi çok yüksek tutarlı maliyetlerini üstlenir. Bu sayede kişisel bütçenizi korurken, mağdur olan tarafın da haklarını güvence altına almış olursunuz.



Zorunlu Trafik Sigortası Nasıl Yaptırılır?



Zorunlu bir poliçe olduğu için bu süreci hızlı, güvenilir ve şeffaf bir platformdan yönetmek büyük kolaylık sağlar. Sektördeki köklü tecrübesiyle Sompo Sigorta, dijital kanalları üzerinden dakikalar içinde poliçe oluşturmanıza olanak tanır. Plaka ve kimlik bilgilerinizle sompo üzerinden anında trafik sigortası teklif al seçeneğini kullanarak güncel primlerinizi öğrenebilirsiniz.



Trafik Sigortası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?



Trafik sigortası fiyatları araştırılırken sadece prim tutarına odaklanmak bazen yanıltıcı olabilir. Dikkat etmeniz gereken temel noktalar şunlardır:



Tavan Fiyat Uygulaması: Trafik sigortası fiyatları tamamen serbest değildir. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenen bir tavan fiyat uygulaması vardır. Sigorta şirketleri bu sınırın üzerinde fiyat veremez; ancak il, basamak ve araç türüne göre bu sınır dahilinde farklı trafik sigortası fiyatları ile karşılaşabilirsiniz.

İl ve Araç Türü Faktörü: Aracınızın kayıtlı olduğu ilin trafik yoğunluğu fiyatı doğrudan etkiler. Örneğin, İstanbul'daki bir otomobil ile daha az nüfuslu bir ildeki otomobilin risk oranı farklıdır.

İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM): Zorunlu trafik sigortasının ödediği limitler devlet tarafından belirlenir. Eğer kaza sonucunda oluşan hasar bu yasal limitleri aşarsa, aradaki farkı sizin ödemeniz gerekir. Bu riski yönetmek için trafik poliçenize ek olarak İMM teminatı almayı değerlendirmek, büyük mali krizlerin önüne geçer.

Motosikletler ve 50cc Durumu: Trafikteki riskler sadece otomobiller için geçerli değildir. Motosiklet trafik sigortası yaptırmak yasal bir zorunluluktur. Ancak 50cc motor trafik sigortası (mopedler) mevzuata göre zorunlu değildir. Yine de bu araçlarla trafiğe çıkarken yaşanabilecek kazalarda mali sorumluluğun size ait olacağını unutmamak gerekir.

Yaş Faktörü: Evet, yaşa göre trafik sigortası fiyatları değişkenlik gösterir. Genç sürücüler (genellikle 25 yaş altı) istatistiksel olarak daha riskli grupta kabul edildiği için primler biraz daha yüksek çıkabilir. Sürüş tecrübesi arttıkça risk puanı düşer.



Trafik Sigortası 7 Basamak Ne Demek?



Aslında sistem şu an 0'dan 8'e kadar uzanan bir yapıya sahiptir ancak halk arasında hala "7 basamak" olarak bilinir. Trafik sigortası basamak sistemi, sürücünün geçmişteki kaza yapma durumuna göre primini belirler.



0. Basamak: Çok sık kaza yapan, en riskli sürücü grubudur (En yüksek prim).

1 - 3. Basamak: Hasar dosyası olan sürücüler için artan oranlarda sürprim (ceza) uygulanır.

4. Basamak: Trafiğe ilk kez çıkan sürücülerin giriş seviyesidir.

5 - 7. Basamak: Kazasız geçen her yıl için artan oranlarda hasarsızlık indirimi uygulanır.

Kazasız geçen her yıl için artan oranlarda hasarsızlık indirimi uygulanır. 8. Basamak: En az 5 yıl üst üste kazasızlık sağlayan "örnek sürücülerin" bulunduğu, en yüksek indirimin uygulandığı zirve noktadır.



Hasarsızlık durumunuzu korumak, bir sonraki poliçenizde çok daha uygun trafik sigortası teklif seçenekleriyle karşılaşmanızı sağlar.



Trafik Sigortası Kaç Gün Önceden Yapılır?



Poliçe vadesini takip etmek, hem bütçenizi korumak hem de kesintisiz güvence sağlamak adına büyük önem taşır. Mevzuat gereği, mevcut poliçenizin bitiş tarihinden 14 gün öncesine kadar yenileme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu süreçte erken aksiyon almak, son gün yaşanabilecek teknik yoğunluklardan etkilenmenizi önler.



Ancak dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise tekliflerin geçerlilik süresidir. Sigorta piyasasındaki maliyet değişimleri ve merkezi sistem güncellemeleri nedeniyle, aldığınız trafik sigortası teklif seçenekleri genellikle alındığı gün için geçerlidir. Fiyatların günlük olarak güncellenebilmesi sebebiyle, bütçenize uygun teklifi bulduğunuzda vakit kaybetmeden onaylamanız avantajınıza olacaktır.



Gecikme Sürprimi: Poliçenizi vadesinde yenilememeniz, hasarsızlık basamağınızı (kazanılmış indirim hakkınızı) kaybetmenize neden olmaz; yani indirim oranınız korunur. Ancak, poliçesiz geçen her 30 gün için prim tutarınıza %5 gecikme sürprimi (cezası) eklenir. Bu sürprim oranı toplamda %50'ye kadar ulaşabilir.

