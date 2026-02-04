Altı ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Ana sayfaHaberler Spor

Icardi, Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı futbolcu oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2026 21:08, Son Güncelleme : 04 Şubat 2026 21:12
Icardi, Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu

Sarı-kırmızılı formayla 118. karşılaşmasına Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında İstanbulspor'a karşı çıkan Icardi, 5. dakikada ağları sarsarak, kulüpteki 73. golünü kaydetti.

Arjantinli yıldız, böylece Galatasaray kariyerinde 72 gol atan Rumen efsane Gheorghe Hagi'yi geçerek, sarı-kırmızılı formayla en fazla gol atan yabancı oyuncu ünvanını elde etti.

- İlk sezonunda taraftarın sevgilisi oldu

Mauro Icardi, ilk sezonundaki başarılı performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların büyük beğenisini kazandı.

Galatasaray'a ilk olarak 2022 yazında Fransa ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak gelen Icardi, söz konusu sezonun 13. haftasındaki Beşiktaş derbisinde kaydettiği 2 golün ardından teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden oldu.

2022-2023'te 26 resmi karşılaşmada 23 gol kaydeden Icardi, söz konusu sezondaki şampiyonlukta takımına büyük katkı sağladı.

- İkinci sezonunda gol kralı oldu

Mauro Icardi, Galatasaray'da geçirdiği ikinci sezonda Trendyol Süper Lig'in gol kralı oldu.

İlk sezonundaki başarılı performansının ardından Fransa ekibi Paris Saint-Germain'den 10 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Icardi, 2023-2024 sezonunda da takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Arjantinli santrfor, Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 25 kez rakip fileleri havalandırarak hem gol kralı oldu hem de takımının üst üste 2 kez şampiyonluk yaşamasını sağladı.

Arjantinli yıldız, 2023-2024 sezonunda çıktığı 47 resmi müsabakada 32 gol kaydetti.

- Üçüncü sezonunda sakatlık engeli çıktı

Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımdaki üçüncü sezonunda sakatlık engeliyle karşı karşıya kaldı.

7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiği için sezonun geri kalanında forma giyemedi.

Tecrübeli santrfor, sakatlığı sebebiyle fazla forma şansı bulamadığı 2024-2025 sezonunu 14 maçta attığı 6 golle tamamladı.

- İstanbulspor maçına kadar 11 gol attı

Tottenham maçında yaşadığı büyük sakatlığı atlatan Icardi, bugünkü İstanbulspor maçına kadar bu sezon 11 gol kaydetti.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Icardi, bu sezon Süper Lig'in 2. haftasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçıyla 281 gün sonra sahalara döndü.

Arjantinli yıldız, bugünkü İstanbulspor maçına kadar bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 30 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırdı.

- Sarı-kırmızılı formayla ligde en çok gol atan yabancı oyuncu

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu ünvanını da elinde bulunduruyor.

Sarı-kırmızılı formayla 84 lig maçına çıkan Icardi, bu karşılaşmalarda kaydettiği 61 golle Galatasaray tarihinin Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcusu konumunda bulunuyor.

Icardi'yi bu alanda 59 golle Gheorghe Hagi ve 48 golle Milan Baros takip ediyor.

