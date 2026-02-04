Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Şehit polis memuru Mustafa Akgül'ün ailesine ev hediye edildi

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 2024 yılında uygulama noktasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Akgül'ün ailesine, Feke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ev hediye edildi.

Feke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde, hayırsever vatandaşların destekleriyle inşa edilen konut, Feke ilçesi Kaşaltı Mahallesi'nde düzenlenen törenle şehit ailesine teslim edildi.

Törende konuşan Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz, şehit ailelerinin her zaman devletin ve milletin emaneti olduğunu belirtti.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, şehidin kıymetli ailesine sahip çıkmanın en önemli görevlerden biri olduğunu ifade etti.

Şehidin babası Selim Akgül de destek veren herkese teşekkür ederek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mustafa Akgül, Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, 2024 yılında uygulama noktasında otomobilin çarpması sonucu şehit olmuştu.

