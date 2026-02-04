Erdoğan: Gazze'nin yeniden imarında da Mısır ile çalışmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Mısır İş Forumu Kapanış Oturumu'nda konuştu. Erdoğan konuşmasında, Kahire ziyareti vesilesiyle iş dünyasının seçkin temsilcileriyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu bildirdi. Erdoğan, ziyaretinin ilk anlarından itibaren gösterdiği hüsnükabul için Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Mısır makamlarına teşekkür etti.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri de ayrıntılı biçimde ele aldıklarını aktaran Erdoğan, her alanda kapsamı genişleyen ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek anlaşmalara imza attıklarını söyledi. Erdoğan, Mısır'ın geleceğine damga vuracak 2030 vizyonunu ilgiyle takip ettiğini Sisi'ye söylediğini belirterek, "Uluslararası gündemi en çok meşgul eden gelişmelerin merkezinde yer alan iki büyük ülkeyiz. Aramızdaki iş birliğinin sadece ülkelerimiz için değil, bölgemizin istikrarına yaptığı katkıya hep birlikte şahit oluyoruz. Bunu özellikle yatırım ve ticaret alanında en verimli şekilde kullanmak istiyoruz. Küresel ekonomide bir yanda korumacılık ve içe kapanma artarken, diğer yanda refahın sürdürülebilmesi için iş birliğinin önem kazandığı görülüyor. Giderek zorlaşan bu ortamda, sizlerin de destekleriyle ekonomilerimizin birlikte güçlenerek büyüyebileceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'MISIR, TÜRKİYE'NİN AFRİKA'DAKİ EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ellerinin altında değerlendirilmeyi bekleyen büyük bir potansiyelinin olduğunu kaydetti. Mısır'ın, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı olduğunu, Mısır'la ticaret hacminin 8 milyar doları aştığını gördüklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Mısır'ın en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında yüzde 7,4 pay ile üçüncü, en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında ise yüzde 3,4 pay ile yedinci sıradayız. Bunlar elbette bizleri umutlandıran, bizleri cesaretlendiren rakamlar ancak hedefimiz olan 15 milyar dolar ticaret hacminin halen gerisindeyiz. Alınan tüm tedbirlere rağmen yaşanan bu durumda, dünyada bozulan iş ortamının etkili olduğunu siz iş insanlarımız çok iyi biliyor. Biz de liderler olarak bunun farkındayız. Kıymetli kardeşimle görüşmemizde iş dünyamızı destekleyecek tedbirleri etraflıca istişare ettik. Kendisiyle 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda yakın mesaimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ticaret Bakanlarımız ise bugün yatırımların karşılıklı güçlendirilmesi, teknik konularda iş birliğinin derinleştirilmesi ve sizlerin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik adımları kapsamlı şekilde ele aldılar. Yatırımcılarımızın ikamet, çalışma izni ve ruhsatlar gibi konularda karşılaşabildikleri pürüzlerin giderilmesi konusunda Mısırlı dostlarımızdan inşallah güzel haberler almayı bekliyoruz."

'MÜTEAHHİTLER MISIR'DA BUGÜNE KADAR 1 MİLYAR DOLARI AŞAN 27 PROJEYİ ÜSTLENDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'ın kapıda vize uygulamasına geçmesinin Türkiye'den iş heyeti ziyaretleri ile turist sayısında artışa önemli katkı yaptığının altını çizdi. Erdoğan, "İnanıyorum ki bunun devamı katlanarak gelecektir. Türkiye olarak biz, Mısırlı kardeşlerimizi ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türk turistlerin de köklü tarihiyle, zengin kültürüyle, doğal güzellikleriyle Mısır'a yoğun ilgi gösterdiğini biliyorum. Tüm bu konularda alınacak ilave önlemleri değerlendirmek üzere ticaret bakanlarımız Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması Toplantısı'nın müteakip toplantısını Ankara'da gerçekleştireceklerdir. Serbest Ticaret Anlaşmamızın tarım ürünlerini de kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sene Ankara'da yapmayı arzu ettiğimiz 6'ncı Ortak Komite Toplantısı da bu istikamette önemli mesafe katedilmesini hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin 4 milyar dolara yaklaşan Mısır'daki yatırımlarının bugün 100 bin Mısırlının istihdamına destek sağladığını görmekten memnun olduklarını dile getiren Erdoğan, firmaların tekstil, kimya, cam, hijyen, imalat sanayi, turizm başta olmak üzere pek çok sektörde başarılı çalışmalarıyla öne çıktığını bildirdi. Erdoğan, Türk şirketlerinin bulundukları sektörlerde yüksek ihracat kapasitesine sahip öncü firmalar konumunda yer aldığını, müteahhitlerin ise Mısır'da bugüne kadar 1 milyar doları aşan 27 projeyi üstlendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2030 vizyonu kapsamında kurulması planlanan 14 yeni akıllı şehrin inşasında firmaların pay almalarını temenni ettiklerini aktardı. Bu noktada Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Türk müteşebbislere atfettiği değeri bildiğini ve takdirle karşıladığını belirten Erdoğan, Sisi'ye Türk iş dünyasına güvendiği ve Türk firmalarını desteklediği için teşekkür etti.

Türkiye ve Mısır'ın, iki kardeş ülke olmanın yanı sıra bölgesinde sınırlarının ötesinde sorumluluklara sahip iki güçlü devlet olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İsrail'in Gazze'ye hedef saldırıları boyunca Mısır, devleti ve halkıyla ciddi sınamalardan başarıyla geçmiştir. Gazzeli kardeşlerimize gönderdiğimiz insani yardımların ulaştırılmasında Mısır makamlarının sergilediği iş birliğini her zaman şükranla yad ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının bu konudaki hassasiyetinin yakın şahidiyim. Gazze'nin yeniden imarında da Mısır'la birlikte çalışmak istiyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, Türk müteahhitlik sektörünün sahip olduğu teknoloji ve standartların Mısır'ın insan gücü ve tecrübesiyle birleştiğinde Afrika ve Asya'da büyük ölçekte projelerin üstesinden gelebileceğine gönülden inandığını söyledi. Gelecek süreçte enerji, madencilik ve ham madde alanlarında daha yapacak çok işlerinin olduğunun altını çizen Erdoğan, ilk seferini 2012'de yapan Ro-Ro gemilerinin her iki tarafın müşterek menfaatine olacak şekilde yeniden başlatılmasını önemli bulduğunu bildirdi.

'15 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİNE GİDEN YOLDA HER TÜRLÜ ÖNERİYE AÇIĞIZ'

Erdoğan, havalimanı inşa ve işletmesinden daha önce mevcut olan iş birliğini gelecek dönemde de devam ettirebileceklerine dikkat çekerek, "Şehir hastaneleri, şahsımın hayalini kurduğu ve hayata geçirdiği vizyon projelerinden biridir. Şimdiye kadar toplam 39 bin 217 yatak kapasitesine sahip 27 şehir hastanemizi hizmete açtık. Devasa bir sağlık külliyesi olan bu eserlerimiz kendi alanında bir markaya dönüştü. Türk sağlık sisteminin sembollerinden biri haline geldi. Yap, işlet, devret modeliyle inşa edilen şehir hastanelerimiz özellikle bu kapsamda tecrübe paylaşımına başlandığını memnuniyetle öğrendim. Süveyş Kanalı dolayısıyla dünya deniz taşımacılığında önemli bir yere sahip olan Mısır'la gemi inşası alanında da beraber çalışabiliriz. Biz, 'kazan kazan' temelinde buna her zaman hazırız. Gördüğünüz üzere iki ülke arasında gerçekten muazzam iş birliği imkanları mevcut. Bu imkanları değerlendirecek olan bizim de desteklerimizle sizlersiniz. Siz çalıştığınız, siz ürettiğiniz, siz istihdam sağladığınız müddetçe biz de sizin önünüzü açmaya devam edeceğiz. 15 milyar dolar ticaret hedefine giden yolda her türlü öneriye açığız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Mısır arasındaki ticari ve ekonomik bağların daha da kuvvetlenmesi için gösterilen gayret ve çalışmalar için herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 gün sonra vasıl olunacak Ramazan-ı Şerif'i tebrik etti, ramazanın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz etti.

SİSİ: MISIR İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLER SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNE KURULU

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkesinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti. Sisi, "Son yıllarda ekonomik ve ticari iş birliğinde artan bir ivme yakalamayı başaran her iki ülkenin iş dünyasına derin takdirlerimi sunuyorum. Bu, Mısır ile Türkiye arasındaki bağların ve ortak çıkarların gücünü yansıtmaktadır" dedi.

Mısır-Türkiye İş Forumu'nun iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın önemini vurguladığını aktaran Sisi, "Mısır ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler sağlam ve pratik temeller üzerine kurulmuştur. İki ülke arasındaki güçlü ekonomik entegrasyon, coğrafi ve kültürel yakınlık, siyasi ve ticari irade, benzeri görülmemiş düzeyde ticaret ve yatırım iş birliğine ulaşılmasına katkıda bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

Sisi, ülkesinin Türkiye'nin Afrika'daki en önemli ticaret ortağı olduğunu dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye de Mısır ihracatının en önemli destinasyonlarından biridir. Türkiye'nin Mısır'daki yatırımları 4 milyar doları aştı. Bu başarı, hükümetlerin ve iş dünyasının ortak çabaları sayesinde mümkün oldu. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100'üncü yılını kutlarken, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün yaptığımız görüşmelerde iş birliği potansiyelinin henüz tam olarak gerçekleştirilmediği konusunda mutabık kaldık."

Küresel gelişmelerin tedarik zincirlerinin millileştirilmesini ve pazarlarla daha yakınlaştırılmasını gerektirdiğini vurgulayan Sisi, Türk sanayi uzmanlığının Mısır'ın avantajlarıyla bütünleşmesinin önemine değindi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, iki ülke arasındaki ortak iş birliği alanlarına işaret ederek, otomotiv ve yedek parça, kimya, metal ve ev aletleri gibi öncelikli sektörlerde teknolojik öneme sahip alanlarda ortak sanayi yatırımlarını teşvik etmenin gerekliliğini hatırlattı.

Sisi, Türkiye ile Mısır arasındaki deniz taşımacılığı hatları ve liman hizmetleri konusundaki ortaklıktan söz ederek, küresel pazar eğilimlerine uygun şekilde yenilenebilir enerji ve doğayı kirletmeyen üretim alanlarında iş birliğini pekiştirmenin önemini de belirtti.