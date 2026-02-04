Trump'tan İran Dini Lideri Hamaney'e: Çok endişelenmeli

Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Trafik cezalarının artırılmasına dair teklif Genel Kurulda
Trafik cezalarının artırılmasına dair teklif Genel Kurulda
TBMM'ye geliyor: 15 yaş altına sosyal medya yasaklanacak!
TBMM'ye geliyor: 15 yaş altına sosyal medya yasaklanacak!
Altı ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Altı ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Başsavcılıktan gençlere uyarı: Hesabını kullandıran yanıyor!
Başsavcılıktan gençlere uyarı: Hesabını kullandıran yanıyor!
TCMB ocak ayı raporunu yayınladı: Zam şampiyonu gıda oldu!
TCMB ocak ayı raporunu yayınladı: Zam şampiyonu gıda oldu!
Yönetmelik değişti: Kentsel dönüşümde %50+1 karmaşası son buldu!
Yönetmelik değişti: Kentsel dönüşümde %50+1 karmaşası son buldu!
Marketlerin kağıt poşet dayatmasına KDK dur dedi!
Marketlerin kağıt poşet dayatmasına KDK dur dedi!
İmamoğlu dahil 4 şüpheliye 'casusluk' suçundan iddianame
İmamoğlu dahil 4 şüpheliye 'casusluk' suçundan iddianame
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Reçete karşılığı rüşvet iddiası: 5'i doktor 10 gözaltı
Reçete karşılığı rüşvet iddiası: 5'i doktor 10 gözaltı
ÖSYM duyurdu: 2026-EKPSS Başvuru Kılavuzu yayımlandı
ÖSYM duyurdu: 2026-EKPSS Başvuru Kılavuzu yayımlandı
TCMB, ağırlık değişimini analiz etti: Yıllık enflasyonu yukarı çekecek!
TCMB, ağırlık değişimini analiz etti: Yıllık enflasyonu yukarı çekecek!
İftar sofralarına nefes aldıracak karar: Temel gıda fiyatları sabitlendi!
İftar sofralarına nefes aldıracak karar: Temel gıda fiyatları sabitlendi!
Ramazan ayı öncesi fiyat denetimleri sürüyor
Ramazan ayı öncesi fiyat denetimleri sürüyor
Öcalan ve Demirtaş çıkışının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
Öcalan ve Demirtaş çıkışının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
Kredi kartı limitlerinde eğitim ve sağlık istisnası
Kredi kartı limitlerinde eğitim ve sağlık istisnası
2026 Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Yayımlandı
2026 Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Yayımlandı
'24 haftalık ücretli doğum izni' Meclis'e sunulacak
'24 haftalık ücretli doğum izni' Meclis'e sunulacak
Bakan Şimşek: Ekonomik programda son aşamaya girildi
Bakan Şimşek: Ekonomik programda son aşamaya girildi
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı operasyonu: 22 gözaltı
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı operasyonu: 22 gözaltı
Altında 18 yıl sonra bir ilk. Keskin yükseliş
Altında 18 yıl sonra bir ilk. Keskin yükseliş
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
100 milyarlık destek sanayiciyi sevindirdi! Can suyu olacak
100 milyarlık destek sanayiciyi sevindirdi! Can suyu olacak
4 Kişilik İftar Menüsü 30 Koliye Bedel
4 Kişilik İftar Menüsü 30 Koliye Bedel
Bakan Tekin: Teknoloji, eğitimde hem bir imkan hem de bir imtihan!
Bakan Tekin: Teknoloji, eğitimde hem bir imkan hem de bir imtihan!
16 yılın en iyi performansı: Altın ocak ayını tarihi yükselişle kapattı!
16 yılın en iyi performansı: Altın ocak ayını tarihi yükselişle kapattı!
Suudi Arabistan ile dev anlaşma: İki ilde güneş santrali yapılacak!
Suudi Arabistan ile dev anlaşma: İki ilde güneş santrali yapılacak!
Erdoğan: İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız
Erdoğan: İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız
TBMM'de gündem belirlendi: İşte görüşülecek konular
TBMM'de gündem belirlendi: İşte görüşülecek konular
Ana sayfaHaberler Dünya

Trump'tan İran Dini Lideri Hamaney'e: Çok endişelenmeli

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İran arasında Cuma günü yapılması planlanan görüşmenin çıkmaza girmesinin ardından yaptığı açıklamada, İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney'in "çok endişelenmesi gerektiğini" söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2026 22:50, Son Güncelleme : 04 Şubat 2026 22:55
Yazdır
Trump'tan İran Dini Lideri Hamaney'e: Çok endişelenmeli

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasında cuma günü yapılması planlanan görüşmenin yer ve format anlaşmazlığı nedeniyle çöktüğü yönünde çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı. ABD basınına konuşan Trump, ABD'li gazeteci Tom Llamas'ın "İran'ın Dini Lideri şu anda endişelenmeli mi?" sorusuna, "Çok endişelenmeli, evet" cevabını verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber