FETÖ'nün avukatının Epstein'i de temsil ettiği ortaya çıktı

3 milyondan fazla Epstein belgesinin kamuoyuna açılması, küresel siyasette şok dalgası yarattı. Belgelerde kirli ilişkiler gün yüzüne çıktı, FETÖ bağlantısı dikkati çekti. FETÖ'nün avukatı Reid Weingarten'ın, Jeffrey Epstein'i de temsil ettiği ortaya çıktı.

ABD'de Jeffrey Epstein skandalına ilişkin gelişmeler gündem olmaya devam ediyor.

FETÖ'nün avukatı Reid Weingarten'ın Epstein'i de temsil ettiği ortaya çıktı.

FETÖ'nün, 2016'daki darbe girişimi sonrası Epstein ile irtibat kurup destek istemesi belgelere yansıdı.

Weingarte, gönderdiği mailde Epstein'den örgüt mensuplarının Türkiye'ye iade edilmemelerini ve ABD tarafından korunmalarını talep etti.

Belgelerde Mossad'ın, terör örgütü PKK ve YPG'yi sürekli yönlendirip hain planlar yaptığı da yer alıyor. İsrail yönetiminin, Türk ordusunda İsrail'le iyi ilişkiler içinde olan grupların tasfiyesinden rahatsız olduğu da diğer bir konu.

Nobel Barış Ödülü'nün eski başkanı da Epstein dosyalarında

Belgelerde yer alan isimler de dikkati çekiyor.

Eski ABD Başkanı Obama'ya 2009'da Nobel Barış Ödülü'nü takdim eden dönemin Nobel Komitesi Başkanı ve Norveç'in eski Başbakanı Thorbjørn Jagland'ın adı 2 binden fazla belgede geçiyor.

İsmi sıkça geçen bir diğer kişi, Microsoft'un kurucusu Bill Gates.

Gates, Epstein'le üç yıl boyunca birkaç kez görüştüğünü kabul etti vebunu "bir hata" olarak nitelendirdi.

İngiltere'de ise Kral 3. Charles'ın kardeşi Andrew'un adının Epstein belgelerinde geçmesine rağmen Kraliyet'in sessiz kalması protesto edildi.

Buckingham Sarayı önüne "Suç mahallidir girilmez" yazılı şerit çekildi.

