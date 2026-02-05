Altında ibre aşağı yönlü: İşte güncel altın fiyatları

Gram altın, saat 07:05 itibarıyla 6.815 TL seviyesinden işlem görürken, ons altın güne 4.835 dolardan başladı. Ons altında ilk işlemlerde kayıplar yüzde 2'nin üzerine çıktı.

Dolar endeksinin son iki haftanın en yüksek noktasına yükselmesi, ABD ile Çin liderleri arasında yapıcı geçen görüşme, beklentilerin üzerinde gelen ABD makro verileri ve ETF'lerden yaşanan milyar dolarlık çıkışlar, değerli metaller üzerinde baskı oluşturuyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" araştırmaları yapıyor.

İşte 5 Şubat 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu.

Güncel altın satış fiyatları