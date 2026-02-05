Meteoroloji Uyarısı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in (Sinop hariç) yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülebilir. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava Sıcaklığı

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artacağı, ülke genelinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.

Rüzgar Durumu

Rüzgar genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde ise güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.

Uyarılar

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli; Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yer yer çok kuvvetli yağış beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli; Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yer yer çok kuvvetli yağış beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır. Kuvvetli Rüzgar: Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına beklenmektedir. Olası olumsuzluklara karşı tedbir alınmalıdır.

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına beklenmektedir. Olası olumsuzluklara karşı tedbir alınmalıdır. Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunmaktadır. Bu bölgelerde dikkatli olunması gerekmektedir.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara Bölgesi

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Sabah saatlerinde batısı ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli; Çanakkale çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olacak. Rüzgarın bölgenin güney ve doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Çanakkale: 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

14°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor. Edirne: 10°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

10°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul: 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.

12°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı. Kocaeli: 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.

Ege Bölgesi

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde yağmur ve sağanak; kıyı kesimlerinde ise yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Yağışlar kıyı kesimleri ile Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli; Kıyı Ege'de ise yer yer çok kuvvetli olacak. Rüzgar güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Afyonkarahisar: 10°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.

10°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı. Denizli: 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı. Gece saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

17°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı. Gece saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. İzmir: 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

15°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor. Muğla: 11°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Batı ve Orta Akdeniz'de yağmur ve sağanak; kıyı kesimlerinde ise yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Yağışların Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Adana: 19°C - Parçalı ve çok bulutlu.

19°C - Parçalı ve çok bulutlu. Antalya: 15°C - Parçalı ve çok bulutlu; sabah doğu kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren il genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

15°C - Parçalı ve çok bulutlu; sabah doğu kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren il genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Hatay: 15°C - Parçalı ve çok bulutlu.

15°C - Parçalı ve çok bulutlu. Isparta: 9°C - Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı. Akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Akşam saatlerinde kuzeybatısı ile gece saatlerinden sonra bölgenin batısında yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar gece saatlerinden sonra güney ve batı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek. Sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülebilir.

Ankara: 12°C - Parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.

12°C - Parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı. Eskişehir: 11°C - Parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.

11°C - Parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı. Konya: 13°C - Parçalı ve çok bulutlu; gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.

13°C - Parçalı ve çok bulutlu; gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı. Sivas: 5°C - Parçalı ve çok bulutlu.

Batı Karadeniz Bölgesi

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Sinop dışında bölge genelinde yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor. Rüzgar gece saatlerinden sonra iç kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

Bolu: 14°C - Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.

14°C - Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı. Düzce: 18°C - Parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.

18°C - Parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı. Sinop: 13°C - Parçalı ve çok bulutlu.

13°C - Parçalı ve çok bulutlu. Zonguldak: 16°C - Parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Rüzgar iç kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma, don olayı ile birlikte pus ve sis görülebilir. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Amasya: 15°C - Parçalı ve çok bulutlu.

15°C - Parçalı ve çok bulutlu. Artvin: 8°C - Parçalı ve çok bulutlu.

8°C - Parçalı ve çok bulutlu. Samsun: 16°C - Parçalı ve çok bulutlu.

16°C - Parçalı ve çok bulutlu. Trabzon: 14°C - Parçalı ve çok bulutlu.

Doğu Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı ile birlikte pus ve sis görülebilir. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Erzurum: 1°C - Parçalı ve çok bulutlu.

1°C - Parçalı ve çok bulutlu. Kars: -3°C - Parçalı ve çok bulutlu.

-3°C - Parçalı ve çok bulutlu. Malatya: 8°C - Parçalı ve çok bulutlu.

8°C - Parçalı ve çok bulutlu. Van: 3°C - Parçalı ve çok bulutlu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Diyarbakır: 10°C - Parçalı ve çok bulutlu.

10°C - Parçalı ve çok bulutlu. Gaziantep: 11°C - Parçalı ve çok bulutlu.

11°C - Parçalı ve çok bulutlu. Siirt: 11°C - Parçalı ve çok bulutlu.

11°C - Parçalı ve çok bulutlu. Şanlıurfa: 13°C - Parçalı ve çok bulutlu.



