Çanakkale'de ada seferlerinin bazıları yapılamayacak

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle iptal duyurusunda bulundu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 13.00 ve 21.00 seferleri ile Gökçeada'dan saat 11.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.