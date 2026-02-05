Çanakkale'de ada seferlerinin bazıları yapılamayacak
Kuzey Ege Denizi'ndeki elverişsiz hava şartları, Çanakkale'de deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Bozcaada'ya yapılacak tüm feribot seferleri, Gökçeada'ya ise yapılması planlanan bazı seferler, fırtına nedeniyle iptal edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2026 07:52, Son Güncelleme : 05 Şubat 2026 07:50
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle iptal duyurusunda bulundu.
Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 13.00 ve 21.00 seferleri ile Gökçeada'dan saat 11.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.