ASELSAN'dan KORKUT ile Avrupa hamlesi

ASELSAN, Çek savunma firması Excalibur International ile stratejik işbirliği anlaşması imzalayarak Avrupa merkezli ortak bir girişim kurma ve Tatra Force 6x6 platformuna entegre edilen KORKUT hava savunma sistemini Avrupa pazarında tanıtma kararı aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2026 09:12, Son Güncelleme : 05 Şubat 2026 10:11
ASELSAN, CSG Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Çek savunma şirketi Excalibur International ile stratejik işbirliği anlaşmasına imza attı.

KORKUT İÇİN AVRUPA VE KÜRESEL PAZARLARA ODAKLI ORTAK GİRİŞİM

Anlaşma kapsamında, Avrupa merkezli bir ortak girişim kurulması ve Tatra Force 6x6 tekerlekli platformuna entegre edilen KORKUT Hava Savunma Sistemi'nin Avrupa başta olmak üzere küresel pazarlarda tanıtılması hedefleniyor.

CSG tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ortaklığın Avrupa ve uluslararası pazarlarda ortak savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Bu anlaşma, sadece Orta ve Doğu Avrupa'da değil, dünya genelinde savunma işbirliğini güçlendirme yolunda atılmış önemli bir adım oluşturuyor. Yeni kurulan ortak girişim, hava savunması, elektronik harp, akıllı mühimmat ve sınır güvenliği gibi kilit alanlarda teknik işbirliğine odaklanacak. Sistemin yerelleştirilmesi kapsamında, üretimin Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'daki CSG tesislerine aktarılması planlanıyor.

TATRA ENTEGRASYONUYLA KORKUT'A ULUSLARARASI İLGİ

Bu ortaklığın ilk somut sonuçlarından biri, KORKUT Hava Savunma Sistemi'nin Tatra Force 6X6 tekerlekli platformuna entegre edilmesi olacak. Avrupa'daki müşterilerin yanı sıra küresel pazar için de tasarlanan bu sistem, benzer Avrupa menşeli hava savunma sistemlerine tam teşekküllü bir alternatif teşkil ediyor.

İnsansız hava araçlarına karşı yüksek hareket kabiliyetine sahip ve etkili savunmanın artan önemini gösteren modern savaş alanı gelişmeleri göz önüne alındığında kendini kanıtlamış Tatra platformuna entegre edilen KORKUT sisteminin, kısa sürede müşteri ilgisini çekmesi ve uluslararası pazarda güçlü bir konum edinmesi bekleniyor.

"BUGÜNÜN DİNAMİK SAVAŞ ALANI ORTAMI İÇİN ESNEK BİR ÇÖZÜM YARATIYOR"

Excalibur International CEO'su Milos Sivara konuya ilişkin değerlendirmesinde KORKUT sisteminin, özellikle düşman İHA'larına karşı modern ve son derece etkili bir hava savunma çözümü sunduğunu ifade etti. Sivara, "Sistem, yüksek hassasiyetli programlanabilir mühimmat kullanıyor, bu da pratikte tek bir İHA'yı etkisiz hale getirme maliyetinin, İHA'nın kendi maliyetiyle kıyaslanabilir olması demektir. Bu düzeyde bir maliyet etkinliği, geleneksel füze tabanlı hava savunma sistemleriyle elde edilemez" ifadelerini kullandı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da Excalibur International ve CSG Grubu ile yapılan bu ortaklık sayesinde ASELSAN'ın, Avrupa ve küresel ölçekteki endüstriyel varlığını güçlendirirken, Avrupa ve müttefik silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, savaş ortamında kendini kanıtlamış hava savunma çözümleri sunduğunu belirtti. Akyol, "KORKUT sisteminin Tatra platformuna entegrasyonu, gelişmiş sensör ve atış kontrol teknolojilerini, yüksek hareket kabiliyetine sahip ve güvenilir bir araçla birleştirerek bugünün dinamik savaş alanı ortamı için esnek bir çözüm yaratıyor" değerlendirmesinde bulundu.

