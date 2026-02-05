Bitcoin 16 ayın en düşüğünü gördü: 70 bin dolara sıkıştı

Yatırımcıların riskten kaçınma yönündeki eğilimleriyle Bitcoin fiyatı bu sabah 16 ayın en düşük seviyeye indi. Bitcoin fiyatı 70612,61 doları gördü ve şu sıralarda düne göre yüzde 2,6 kayıpla 70.715,42 dolardan işlem görüyor

Ethereum yüzde 1,2 düşüşle 2100 dolara gerilerken, Solana fiyatı 90 dolar seviyesini gördü.

Bitcoin 70 bin dolar civarını en son Trump'ın seçimi kazandığı 6 Kasım'da görmüştü. Trump'ın kripto varlıkları destekleyen tutumu sonrası da yükselişe geçerek 14 Ağustos 2025'te 124.457 dolara çıkmıştı.

Bitcoin fiyatı yıl başından bu yana yüzde 19 ve son 1 yılda yüzde 30 oranında düştü.

Kripto piyasa yapıcısı Efficient Frontier'da İş Geliştirme Başkanı Andrew Tu, "Kripto duyarlılığı şu anda aşırı korku içinde, çünkü piyasa geçen hafta boyunca çöktü. Bitcoin için 72.000 dolar tutmazsa, 68.000 doları ziyaret etmemiz ve potansiyel olarak başlangıç rallisinden sonra 2024'ün düşük seviyelerine geri dönmemiz oldukça olası" dedi.

65 bin dolara düşmesi olasılığı fiyatlanıyor

Bitcoin'in değeri, Trump'ın seçimi kazanmasından bu yana görülen en düşük seviyeye gerilerken, tahmin piyasalarına göre Bitcoin daha da değer kaybedebilir.

Bloomberg News'un haberine göre, tahmin platformu olan Polymarket'te Bitcoin'in bu yıl 65.000 dolara düşme olasılığının yüzde 82 olarak fiyatlanıyor.

Bitcoin'in yılı 55.000 doların altında bitme olasılığı yaklaşık yüzde 60'a yükselirken, 00.000 dolara geri dönmesini sağlayacak bir toparlanma olasılığı yıl başındaki yüzde 80'den yüzde 54'e düştü.

Marex'ten Ilan Solot, Bitcoin'in son zamanlarda güvenli liman olarak hareket edememesi gibi faktörlere atıfta bulunarak "Temelde şu anda piyasalardaki düşüş hissiyatını yansıtıyor" dedi.

Pantera Capital kurucusu Dan Morehead da "Bu düşüş piyasaları genellikle kaldıraç kullanan insanlar için çok acımasızdır. Ve 10 Ekim'de yok edilen para miktarı, Kasım 2022'deki önceki düşüşten çok daha büyük. Bu çok fazla acıya neden oluyor. Ve bu yatırımcıların çoğu piyasaya geri dönmüyor ve bu biraz zaman alıyor" değerlendirmesini yaptı