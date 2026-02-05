TCMB: Ocakta enflasyonun ana eğilimi geçici olarak yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre tüketici fiyatları ocak ayında yüzde 4,84 artarken, yıllık enflasyon 0,24 puanlık düşüşle yüzde 30,65'e indi. TCMB, enflasyonun ana eğiliminde döneme özgü bir yükseliş izlendiğini bildirdi.

YILLIK ENFLASYON 50 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Raporda, yıllık enflasyonun gıda ile alkol-tütün-altın gruplarında yükseldiği, diğer ana harcama gruplarında ise gerilediği belirtildi. Yıllık enflasyon, son 50 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

AYLIK ARTIŞTA GIDA VE HİZMETLER ÖNE ÇIKTI

Ocak ayında aylık enflasyonda gıda ve hizmet grupları belirleyici oldu. Gıda grubunda özellikle sebze ve et fiyatlarındaki artış dikkat çekerken, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yükseliş aylık enflasyonu yukarı taşıdı.

Hizmet grubunda ise iş gücü maliyetleri, dönemsel fiyatlamalar ve geçmiş enflasyona endeksleme davranışının yaygın olduğu kalemler etkili oldu. Hizmet grubunun yıllık enflasyonu 3,76 puan düşüşle gerileme eğilimini sürdürdü.

TÜFE SEPETİ VE BAZ YILI GÜNCELLENDİ

Raporda, TÜFE'de tüketim sepeti sınıflaması ve baz yılının değiştirildiği, ağırlık yapısının güncellendiği bildirildi. Buna göre hizmet grubunun endeks içindeki payı 7,4 puan artışla yüzde 38,4'e yükselirken, malların ağırlığı yüzde 61,6'ya geriledi. B ve C çekirdek göstergelerinin ağırlıkları da arttı.