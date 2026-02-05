Ramazan öncesi fahiş fiyat ve stokçuluğa sıkı takip

Trafik cezalarında yeni dönem: TBMM'de kabul edildi
Trafik cezalarında yeni dönem: TBMM'de kabul edildi
Bakan Kurum: 'Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık
Bakan Kurum: 'Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde denetim ve teftiş toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde denetim ve teftiş toplantısı
ASELSAN'dan KORKUT ile Avrupa hamlesi
ASELSAN'dan KORKUT ile Avrupa hamlesi
Altı ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Altı ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Üç ilde uyuşturucu satıcılarına darbe: 123 şüpheli yakalandı
Üç ilde uyuşturucu satıcılarına darbe: 123 şüpheli yakalandı
Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Meteoroloji Uyarısı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Meteoroloji Uyarısı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Altında ibre aşağı yönlü: İşte güncel altın fiyatları
Altında ibre aşağı yönlü: İşte güncel altın fiyatları
Trafik cezalarının artırılmasına dair teklif Genel Kurulda
Trafik cezalarının artırılmasına dair teklif Genel Kurulda
TBMM'ye geliyor: 15 yaş altına sosyal medya yasaklanacak!
TBMM'ye geliyor: 15 yaş altına sosyal medya yasaklanacak!
Başsavcılıktan gençlere uyarı: Hesabını kullandıran yanıyor!
Başsavcılıktan gençlere uyarı: Hesabını kullandıran yanıyor!
TCMB ocak ayı raporunu yayınladı: Zam şampiyonu gıda oldu!
TCMB ocak ayı raporunu yayınladı: Zam şampiyonu gıda oldu!
Yönetmelik değişti: Kentsel dönüşümde %50+1 karmaşası son buldu!
Yönetmelik değişti: Kentsel dönüşümde %50+1 karmaşası son buldu!
Marketlerin kağıt poşet dayatmasına KDK dur dedi!
Marketlerin kağıt poşet dayatmasına KDK dur dedi!
İmamoğlu dahil 4 şüpheliye 'casusluk' suçundan iddianame
İmamoğlu dahil 4 şüpheliye 'casusluk' suçundan iddianame
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Reçete karşılığı rüşvet iddiası: 5'i doktor 10 gözaltı
Reçete karşılığı rüşvet iddiası: 5'i doktor 10 gözaltı
ÖSYM duyurdu: 2026-EKPSS Başvuru Kılavuzu yayımlandı
ÖSYM duyurdu: 2026-EKPSS Başvuru Kılavuzu yayımlandı
TCMB, ağırlık değişimini analiz etti: Yıllık enflasyonu yukarı çekecek!
TCMB, ağırlık değişimini analiz etti: Yıllık enflasyonu yukarı çekecek!
İftar sofralarına nefes aldıracak karar: Temel gıda fiyatları sabitlendi!
İftar sofralarına nefes aldıracak karar: Temel gıda fiyatları sabitlendi!
Ramazan ayı öncesi fiyat denetimleri sürüyor
Ramazan ayı öncesi fiyat denetimleri sürüyor
Öcalan ve Demirtaş çıkışının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
Öcalan ve Demirtaş çıkışının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
Kredi kartı limitlerinde eğitim ve sağlık istisnası
Kredi kartı limitlerinde eğitim ve sağlık istisnası
2026 Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Yayımlandı
2026 Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Yayımlandı
'24 haftalık ücretli doğum izni' Meclis'e sunulacak
'24 haftalık ücretli doğum izni' Meclis'e sunulacak
Bakan Şimşek: Ekonomik programda son aşamaya girildi
Bakan Şimşek: Ekonomik programda son aşamaya girildi
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı operasyonu: 22 gözaltı
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı operasyonu: 22 gözaltı
Altında 18 yıl sonra bir ilk. Keskin yükseliş
Altında 18 yıl sonra bir ilk. Keskin yükseliş
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Ramazan öncesi fahiş fiyat ve stokçuluğa sıkı takip

Ramazan ayı yaklaşırken gıda denetimleri artırıldı. Haksız fiyat artışı ve stokçuluğa karşı denetimlerin 81 ilde aralıksız süreceği vurgulandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Şubat 2026 09:24, Son Güncelleme : 05 Şubat 2026 09:25
Yazdır
Ramazan öncesi fahiş fiyat ve stokçuluğa sıkı takip

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ramazan ayı öncesinde 81 ilde market, fırın, pastane ve toplu tüketim yerlerinde gıda denetimlerini artırdıklarını, denetimlerin iki bakanlığın koordinasyonunda eş zamanlı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayı öncesinde gıda denetimlerimizi artırıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için un ve unlu ürünler, ekmek, pasta ve tatlılar, et ve süt ürünleri ile yumurta başta olmak üzere tüm gıdalar, ekiplerimiz tarafından daha sık denetlenecek. Gıda üreten, depolayan, dağıtan ve satan tüm işletmeler İl ve İlçe Müdürlüklerimiz tarafından eş zamanlı olarak kontrol edilecek. Marketler, fırınlar, pastaneler ve toplu tüketim yerleri de bu kapsamda denetlenecek. Denetimlerde hijyen, saklama koşulları, son kullanma tarihleri ve ürün kayıtları, Ticaret Bakanlığı ekiplerimizle birlikte eş zamanlı olarak kapsamlı şekilde incelenecek. Kurallara uymayan işletmelere gerekli cezalar uygulanacak. Ramazan ayı öncesi ve süresince sofralarımıza gelen tüm ürünlerin güvenilir ve mevzuata uygun olması için çalışmalarımız devam edecek."

"Stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı sahadayız"

Bakan Bolat, vatandaşların ekonomik haklarını korumak ve adil ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimleri yoğunlaştırdıklarını vurguladı.

Bakanlık olarak söz konusu ayda, talebi artan başta gıda ve temel tüketim ürünleri olmak üzere tüm ürün gruplarında haksız fiyat artışı, stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı sahada olduklarını aktaran Bolat, bu kapsamda denetimlerin 81 ilde il ticaret müdürlükleri aracılığıyla aralıksız yürütüldüğünü kaydetti.

Bolat, denetimlerin marketler, zincir mağazalar, toptancılar, perakende satış noktaları ve toplu tüketim yerlerini kapsadığının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fiyat etiketleri, kasa-raf uyumu, stok hareketleri ve satış uygulamaları titizlikle incelenmektedir. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı ile güçlü bir koordinasyon içerisinde, gıda arzının sürekliliği, piyasa dengesinin korunması ve tüketicinin mağdur edilmemesi için eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Ramazan ayı öncesinde ve süresince, haksız fiyat artışlarına, piyasa bozucu uygulamalara, tüketiciyi yanıltan her türlü girişime, kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızın, ramazan ayının manevi iklimine yakışır şekilde huzurla alışveriş yapabildiği, adil, şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının korunması için denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber