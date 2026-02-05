Ramazan öncesi fahiş fiyat ve stokçuluğa sıkı takip

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ramazan ayı öncesinde 81 ilde market, fırın, pastane ve toplu tüketim yerlerinde gıda denetimlerini artırdıklarını, denetimlerin iki bakanlığın koordinasyonunda eş zamanlı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayı öncesinde gıda denetimlerimizi artırıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için un ve unlu ürünler, ekmek, pasta ve tatlılar, et ve süt ürünleri ile yumurta başta olmak üzere tüm gıdalar, ekiplerimiz tarafından daha sık denetlenecek. Gıda üreten, depolayan, dağıtan ve satan tüm işletmeler İl ve İlçe Müdürlüklerimiz tarafından eş zamanlı olarak kontrol edilecek. Marketler, fırınlar, pastaneler ve toplu tüketim yerleri de bu kapsamda denetlenecek. Denetimlerde hijyen, saklama koşulları, son kullanma tarihleri ve ürün kayıtları, Ticaret Bakanlığı ekiplerimizle birlikte eş zamanlı olarak kapsamlı şekilde incelenecek. Kurallara uymayan işletmelere gerekli cezalar uygulanacak. Ramazan ayı öncesi ve süresince sofralarımıza gelen tüm ürünlerin güvenilir ve mevzuata uygun olması için çalışmalarımız devam edecek."

"Stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı sahadayız"

Bakan Bolat, vatandaşların ekonomik haklarını korumak ve adil ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimleri yoğunlaştırdıklarını vurguladı.

Bakanlık olarak söz konusu ayda, talebi artan başta gıda ve temel tüketim ürünleri olmak üzere tüm ürün gruplarında haksız fiyat artışı, stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı sahada olduklarını aktaran Bolat, bu kapsamda denetimlerin 81 ilde il ticaret müdürlükleri aracılığıyla aralıksız yürütüldüğünü kaydetti.

Bolat, denetimlerin marketler, zincir mağazalar, toptancılar, perakende satış noktaları ve toplu tüketim yerlerini kapsadığının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fiyat etiketleri, kasa-raf uyumu, stok hareketleri ve satış uygulamaları titizlikle incelenmektedir. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı ile güçlü bir koordinasyon içerisinde, gıda arzının sürekliliği, piyasa dengesinin korunması ve tüketicinin mağdur edilmemesi için eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Ramazan ayı öncesinde ve süresince, haksız fiyat artışlarına, piyasa bozucu uygulamalara, tüketiciyi yanıltan her türlü girişime, kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızın, ramazan ayının manevi iklimine yakışır şekilde huzurla alışveriş yapabildiği, adil, şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının korunması için denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir."