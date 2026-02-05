Kafkas Üniversitesinde Nepotizm İddiaları!

Kafkas Üniversitesi tarafından 31 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi Öğretim Görevlisi kadrosunda, "Lisans mezunu olup alanında yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretimde çocuk gelişimi eğitimi ve çocuk dergileri konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında alanıyla ilgili ders vermiş olmak" şartı aranmıştır.

Yükseköğretim Kurulunun belirlediği teamüllere aykırı şekilde özel şartlarla ve başvuracak adayı tarif eder şekilde ilan edilen kadroya planlandığı gibi yalnızca bir kişi başvurabilmiştir.

Bunun sonucunda da kendisiyle yarışan "G**** K*****" isimli aday öğretim görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanmıştır.

Tarafımıza ulaşan iddialara göre söz konusu kadronun halen üniversite bünyesinde görev yapan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanının eşi için açıldığı ifade edilmektedir.

Üniversite yönetiminde Rektöre bağlı olarak etkin bir konumda olan Daire Başkanı düzeyindeki bir yöneticinin sadece eşinin başvurabildiği ve kazandığı öğretim görevlisi kadrosunun yasal olsa da helal olup olmadığı açıklığa kavuşturulmalıdır.

Kafkas Üniversitesi yönetiminin söz konusu iddiaların asılsız olup olmadığını inceleyerek öğretim görevlisi alım sürecini gözden geçirmesi hususunu dikkatlerine sunmak isteriz!