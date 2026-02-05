Trafik cezalarında yeni dönem: TBMM'de kabul edildi
Brent petrolün varili 67,75 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,75 dolardan işlem görüyor.

Haber Giriş : 05 Şubat 2026 09:39, Son Güncelleme : 05 Şubat 2026 10:32
Dün 69,53 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,35 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 67,75 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,50 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yarın Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağının duyurulmasıyla piyasalarda jeopolitik risk algısının zayıflaması etkili oldu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD ile nükleer görüşmelerin cuma günü sabah saat 10 civarında Maskat'ta yapılması planlanıyor." ifadesini kullandı.

ABD tarafından bir Beyaz Saray yetkilisi, AA muhabirinin sorusuna verdiği yazılı yanıtta, müzakerelerin 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağını bildirdi.

Bölgedeki gerilimin azalacağına yönelik beklentileri güçlendiren müzakere süreci, arz endişelerini hafifleterek petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırdı.

Öte yandan, aşırı soğuk hava koşullarının üretimi aksattığı ABD'de ham petrol stoklarındaki düşüş, fiyatlardaki aşağı yönlü baskıyı sınırladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 500 bin varil azaldığını açıkladı.

Aynı dönemde ABD'nin günlük ham petrol üretimi de 481 bin varil geriledi.

Brent petrolde teknik olarak 70,04 doların direnç, 61,09 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

