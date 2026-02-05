Trafik cezalarında yeni dönem: TBMM'de kabul edildi
Bakan Kurum: 'Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde denetim ve teftiş toplantısı
ASELSAN'dan KORKUT ile Avrupa hamlesi
Altı ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Üç ilde uyuşturucu satıcılarına darbe: 123 şüpheli yakalandı
Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Meteoroloji Uyarısı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Altında ibre aşağı yönlü: İşte güncel altın fiyatları
Trafik cezalarının artırılmasına dair teklif Genel Kurulda
TBMM'ye geliyor: 15 yaş altına sosyal medya yasaklanacak!
Başsavcılıktan gençlere uyarı: Hesabını kullandıran yanıyor!
TCMB ocak ayı raporunu yayınladı: Zam şampiyonu gıda oldu!
Yönetmelik değişti: Kentsel dönüşümde %50+1 karmaşası son buldu!
Marketlerin kağıt poşet dayatmasına KDK dur dedi!
İmamoğlu dahil 4 şüpheliye 'casusluk' suçundan iddianame
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Reçete karşılığı rüşvet iddiası: 5'i doktor 10 gözaltı
ÖSYM duyurdu: 2026-EKPSS Başvuru Kılavuzu yayımlandı
TCMB, ağırlık değişimini analiz etti: Yıllık enflasyonu yukarı çekecek!
İftar sofralarına nefes aldıracak karar: Temel gıda fiyatları sabitlendi!
Ramazan ayı öncesi fiyat denetimleri sürüyor
Öcalan ve Demirtaş çıkışının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
Kredi kartı limitlerinde eğitim ve sağlık istisnası
2026 Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Yayımlandı
'24 haftalık ücretli doğum izni' Meclis'e sunulacak
Bakan Şimşek: Ekonomik programda son aşamaya girildi
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı operasyonu: 22 gözaltı
Altında 18 yıl sonra bir ilk. Keskin yükseliş
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Salih Tanrıkulu, bakanlıkların teftiş ve denetim birimlerinin yöneticileri ile yaptıkları toplantıda, yıllık çalışma programlarının daha etkili, uyumlu ve koordineli bir şekilde uygulanmasını hedeflediklerini söyledi.

DDK Başkanı Salih Tanrıkulu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, bakanlıkların teftiş ve denetim birimlerinin yöneticileri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verimli bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiklerini aktardı.

"Rehberlik, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesi" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında bir araya geldiklerini ifade eden Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Denetim süreçlerinin etkinliğinin artırılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve yıllık denetim programlarının uygulanmasına dair görüş ve önerileri ele aldık. Ayrıca, sağlık hizmetlerinden tüketicinin korunması ve piyasa gözetimine, ürün ve gıda güvenliğinden dijital sahteciliğe kadar birçok konuda denetim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirme imkanı bulduk."

Toplantıda ele alınan konular

Tanrıkulu, toplantıdaki konulara ilişkin ise şu bilgileri aktardı:

"DDK Denetim Bilgi Sistemi üzerinden dijital ortamda temin edilen tüm denetim birimlerinin faaliyet raporları ile yıllık çalışma programlarındaki bilgilerin analizi ve raporlanması, denetimlerde dijital dönüşümün sağlanması ve risk analizi esaslı denetimlerin yapılması, saha denetimlerinin personel ve teknolojik ekipmanlar yönünden desteklenmesi, kurumlar arası veri paylaşımı ve denetim faaliyetlerinin eş güdümlü yürütülmesine ilişkin protokollerin yaygınlaştırılması, kurallara gönüllü uyumun artırılması amacıyla denetim birimlerinin rehberlik fonksiyonunun etkinleştirilmesi, denetim faaliyetlerinin düzenli, kapsamlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi konuları hakkında yaptığımız istişarelerle rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin yıllık çalışma programlarının daha etkili, uyumlu ve koordineli bir şekilde uygulanmasını hedefliyoruz.

Devlet Denetleme Kurulu olarak kamu hizmetlerinin verimli, şeffaf ve hesap verebilir şekilde sunulması ile denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla 'vatandaş odaklı yönetim, etkin denetim' esaslı çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

