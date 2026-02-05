Trafik cezalarında yeni dönem: TBMM'de kabul edildi
Bakan Kurum: 'Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 6 Şubat depremlerinde en ağır yıkımın yaşandığı Antakya'da 25 yıldır otobüs şoförlüğü yapan ve her gün güzergah boyunca bölgedeki çalışmalara şahitlik eden Devren Yener'in hikayesini, "Bittik artık denilen yerde yeniden ayağa kalktık. Hataylı Devren Yener'in yeni Antakya seferi" notuyla paylaştı.

Hatay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğradı. Şehir merkezi ve ilçelerinde büyük yıkımların yaşandığı kent, asrın inşa seferberliğinin merkezlerinden biri oldu. Deprem bölgesinde en fazla ev ve iş yerinin inşa edildiği kentte, toplam 133 bin 685 konut, 12 bin 868 köy evi ve 7 bin 202 iş yeri olmak üzere toplam 153 bin 755 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi.

Bakan Kurum 'yeni Antakya' seferini paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 25 yıldır Antakya'da otobüs şoförlüğü yapan 55 yaşındaki Devren Yener'in ring seferini paylaştı. Bakan Kurum mesajında "'Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık. Hataylı Devren Yener'in yeni Antakya seferi" ifadelerine yer verdi.

Depremde yakınlarını kaybeden 5 çocuk babası Devren Yener, deprem zamanı yaşadıkları acıyı ve sonrasındaki inşa sürecini şu sözlerle anlattı:

"Burası Antakya. Doğma büyüme Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ndeyim. Ben bu Antakya'nın çocuğuyum. En fazla zarar gören memleket bizim memleket. Deprem bölgesi burada yaşandı. Burada gerçekten taş üstünde taş kalmadı. Bu deprem bize her şeyi yaşattı, her şeyi gördük. Kardeşi de gördük, anayı da gördük, babayı da gördük. Biz 'Antakya bitti artık, bir daha düzelmez' diyorduk. Ama Allah'a binlerce şükür olsun ki Antakya'mız ayağa kalktı. Kim ne derse desin devletimiz bizi sahipsiz bırakmadı. Hepimize yetecek kadar ev yapıldı. Biz otobüste olduğumuz için TOKİ'leri görüyoruz."

"Birlik, beraberlikten her şey doğar"

Yener, otobüsüyle Antakya'da güzergah boyunca giderken, Asrın İnşa Seferberliği sonrası Emek Mahallesi, Kavaslı, Vali Göbeği mevkii ve 75. Yıl Bulvarı'ndaki değişimle ilgili şunları söyledi:

"Binalarımıza bak şimdi ne güzel olmuş. Fıstık gibi. Kavaslı'dan sonra Vali Göbeği'ne gidiyoruz. Vali Göbeği, yerle bir olmuştu. Geçen yürüyerek geçtim buradan, bitmiş. Çok güzel olmuş. Burası 75. Yıl Bulvarı. Yollarımız açık, binalar dükkanlar bitmiş. Yarın öbür gün faaliyete girdiği zaman cıvıl cıvıl olacak buralar. Yeter ki insanlar istesin, ya Allah diyelim. Birlik, beraberlikten her şey doğar, her şey olur.

Yok olan bir şehirdi burası. 3 senede bir şehir kuruldu. Buyurun binalarımıza, bitmedi mi? Bitmemiş mi? Gördük, bitmiş abi. Bakıyorum 3 günde, 5 günde bina dikilmiş. Turist geliyor mu, geliyor. Turizm yerlerimiz daha güzel oldu. Oteller yapıldı, otoparklarımız, otogarımız düzeldi. Antakya, daha güzel olacak."

"'Çalışma yok' diyorlar, yoksa biz bu sokaklara nasıl giriyoruz?"

İnşa faaliyetleri sonrası yeni yapılan bölgelere otobüslerin rahatça girebildiğini söyleyen Yener, "Depremden sonra belki 10 araç bile çalışmıyordu. Şimdi ise 100 araç çalışıyor. Her sokağa giriyoruz. Girmediğimiz, çıkmadığımız sokak yok. Tabii ki devletimiz sayesinde bu sokaklara girmeye başladık. 'Çalışma yok' diyorlar. Çalışma yoksa biz bu sokaklara nasıl giriyoruz o zaman? Dikmece'ye gittik, Gülderen'e gittik. Orhanlı TOKİ'lerine gittik. Şu anda her yere otobüsle giriyoruz" dedi.

