AFAD ekipleri: Her 6 Şubat'ta o geceyi yeniden yaşıyoruz

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgeye yönlendirilen Van AFAD ekipleri, etkilenen illerde görev yaptı.

Günler süren arama kurtarma çalışmalarında zamanla yarışarak insanları enkaz altından çıkaran ekipler, yaşadıkları acı dolu anları hala unutamıyor.

Arama kurtarma teknisyeni Cemre Sarıtaş, depremin etkilediği illerde zor şartlar altında çalıştıklarını söyledi.

"Daha önce gezdiğimiz ve yürüdüğümüz sokaklardan eser yoktu"

Depremin ilk günlerinde Malatya'da görev yaptığını belirten Sarıtaş, şunları kaydetti:

"Malatya'ya yaklaştığımızda daha önce gezdiğimiz ve yürüdüğümüz sokaklardan eser yoktu, her yer enkazlarla doluydu. Hemen çalışmalarımıza başladık. İlk binada Nevzat amcayı kurtardık. Sonra enkazdan bir ses daha duyduk ve yaşlı bir amcamızın sesi bize çok iyi geldi, kısa bir çalışmanın ardından enkazdan sağ kurtardık. Orada oturan arkadaşlarım ve yakın çevremden haber yoktu. Enkaz altındalar mı kurtulmuşlar mı bilmiyordum. Böyle zor bir an oldu ama ne kadar zor olsa da işimi yapmak zorundaydım. Duygusallığı bir kenara bırakarak işimize odaklandık. Birçok can kurtardık. Her yılın 6 Şubat gününde o gece aklıma geliyor."

"İlk kez böyle büyük bir doğal afetin içerisindeydik"

Arama kurtarma teknisyeni Yusuf Taşeler ise "İlk görev yerimiz Malatya'ydı. İlk kez böyle büyük bir doğal afetin içerisindeydik, zorlandık ama büyük bir tecrübe oldu. Bu süre zarfında elimizden geldiğince ulaşabildiğimiz tüm canlı vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde müdahale edip kurtarmaya çalıştık. Bu süreçte tecrübe kazandık. Bu, bizi hem daha donanımlı bir hale getirdi hem de Allah göstermesin büyük afetlerde nasıl müdahale edebileceğimizi daha net bir şekilde anladık." dedi.

"Nöbet ekibi olarak ivedi şekilde bölgeye gittik"

İlk kez Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev aldığını anlatan arama kurtarma teknisyeni Burak Özgan da "Kahramanmaraş merkezli depremlerimizde nöbetçiydim. İlk ihbar bize düştü. Nöbet ekibi olarak ivedi şekilde bölgeye gittik. Malatya'da iki hafta kaldık, farklı enkaz bölgelerinde görev yaptık. Kurum bünyesinde bulunan arama kurtarma köpeklerimiz de bize yardımcı oldu. Köpeklerimizden Köpük 6 can kurtardı, Poyraz ise 4 can kurtardı. Biz de özverili ve elimizden geldiğince hayat kurtarmaya çalıştık." diye konuştu.