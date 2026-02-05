Trafik cezalarında yeni dönem: TBMM'de kabul edildi
Otomotiv endüstrisinden ocakta 3,1 milyar dolarlık ihracat

Türkiye otomotiv endüstrisi, ocak ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2 artışla 3 milyar 61 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisinden ocakta 3,1 milyar dolarlık ihracat

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin ocak dış satımı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2 artışla 3 milyar 61 milyon dolar oldu.

Sektörün Türkiye ihracatı içindeki payı ise yüzde 17,4 olarak hesaplandı.

Sektör ihracatında en büyük ürün grubu olan "tedarik endüstrisi"nin ocak ayı ihracatı yüzde 4 artışla 1 milyar 304 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

"Binek otomobiller" ihracatı ocakta yüzde 5 düşerek 904 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 0,4 azalışla 480 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 11 artışla 215 milyon dolar ve "çekiciler" ihracatı yüzde 39 artışla 119 milyon dolar oldu.

OİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ocak ayı ihracatı ise 39 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya'ya ihracat yüzde 6 arttı

Ocak ayında sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya ihracat yüzde 6 artışla 490 milyon dolara ulaştı.

Fransa, yüzde 5 düşüş ve 311 milyon dolarlık ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar olurken, İspanya'ya ise geçen ay yüzde 14 artışla 292 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Ülke grubu özelinde ise geçen ay Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 7 artışla 2 milyar 282 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

"Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracatı"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, geçen ay İspanya ve İtalya gibi zorlu pazarlarda çift haneli büyüme kaydedildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıla tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracatıyla başlamak, endüstrimiz için çok önemli bir moral ve motivasyon kaynağı oldu. Türkiye otomotiv endüstrisinin rekabetçi ruhunu ortaya koyan bu tablo, Türkiye'nin sadece bir üretim üssü değil aynı zamanda teknolojisi ve kalitesiyle küresel standartları belirleyen stratejik bir ortak olduğunu bir kez daha tescilledi."

