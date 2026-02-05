MSB'den Yunanistan ve İsrail'e Sert Tepki: Hak İhlali Vurgusu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in açıklamalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Yunanistan'ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek taraflı tasarruflarının, iddialarının ve açıklamalarının uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemez olduğunu belirtti. MSB'nin düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nin terörle mücadele, hudut güvenliği ve savunma sanayisindeki son faaliyetlerine dair güncel bilgiler paylaşıldı. TSK, sınır içi ve sınır ötesinde güvenlik tehditlerine karşı operasyonlarını sürdürürken, hafta içinde 5 PKK'lı teröristin teslim olduğu, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcıların imha edildiği, Suriye Harekat Alanlarında toplam 755 kilometre tünelin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hudut Güvenliği ve Kaçakçılıkla Mücadele

Hafta boyunca yasa dışı geçiş girişimlerinde bulunan 125 kişi yakalandı; yıl başından bu yana yakalananların sayısı 644 oldu.

Bu yıl engellenen kişi sayısı 5.890'a ulaştı.

'a ulaştı. Hakkari ve Van hudut hatlarında toplam 77 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

NATO Tatbikatı ve Savunma Sanayi Gelişmeleri

Türk Silahlı Kuvvetleri, 8-20 Şubat tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan ve NATO'nun 2026 yılındaki en kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart 2026'ya yaklaşık 2 bin kişilik kara ve deniz unsurlarıyla katılacak. Savunma sanayinde ise yerli ve milli olarak geliştirilen ürünlerle TSK'nın kabiliyetleri artırıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ilk kez Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Keşif aracı envantere alındı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ise Hassas Güdüm Kiti (HGK-84) teslim edildi.

Uluslararası İşbirlikleri ve İhracat

ASFAT, 2025 yılı Askeri Deniz Platformları Ürün Grubu ihracatında birinci, toplam savunma ihracatında yedinci oldu.

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE), Mısır ile savunma sanayii alanında iş birliği kapsamında 155 mm Uzun Menzilli Topçu Mühimmat Fabrikası ve Fişek Üretim Tesislerinin kurulmasına yönelik sözleşme imzaladı.

MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi Mısır'a ihraç edildi; şirket ayrıca Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek Dünya Savunma Fuarı'na (WDS) katılacak.

ASELSAN tarafından üretilen ALP 100-G Alçak İrtifa Radar Sistemi ve SİPER-1 Bataryası Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi.

Bölgesel Gelişmeler ve Değerlendirmeler

MSB, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararıyla kabul edilen Barış Planı'na riayet edilmesi, ateşkese uyulması ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasına izin verilmesi beklentisini yineledi. Ayrıca, Suriye Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında entegrasyona yönelik yeni anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı, entegrasyon sürecinin Suriye'nin üniter yapısını güçlendirecek şekilde yürütülmesinin önemi vurgulandı.

Ege Denizi ve Yunanistan ile İlgili Açıklamalar

Yunan politikacıların Ege Denizi'nde karasularını 12 mile çıkarma söylemleri konusunda Türkiye'nin tutumunun net olduğu, adil ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalogla mümkün olabileceği belirtildi. Yunanistan'ın tek taraflı tasarruflarının Türkiye açısından hukuki sonuç doğurmadığı ifade edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan anlayışı doğrultusunda ülkenin deniz yetki alanlarında hak ve menfaatlerini korumaya yönelik görevini sürdürüyor.



