Yarın tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak
Burak'ın şüpheli ölümünde Epstein izi... Otel'de sapıklıklar oluyor
Erdoğan: Körfez'le ticaret büyüyor, yerelde denetim artacak
MSB'den Yunanistan ve İsrail'e Sert Tepki: Hak İhlali Vurgusu
BYD Manisa yatırımından vazgeçti... Cezai müeyyide gündemde
Trafik cezalarında yeni dönem: TBMM'de kabul edildi
Bakan Kurum: 'Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde denetim ve teftiş toplantısı
ASELSAN'dan KORKUT ile Avrupa hamlesi
Altı ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Üç ilde uyuşturucu satıcılarına darbe: 123 şüpheli yakalandı
Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Meteoroloji Uyarısı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Altında ibre aşağı yönlü: İşte güncel altın fiyatları
Trafik cezalarının artırılmasına dair teklif Genel Kurulda
TBMM'ye geliyor: 15 yaş altına sosyal medya yasaklanacak!
Başsavcılıktan gençlere uyarı: Hesabını kullandıran yanıyor!
TCMB ocak ayı raporunu yayınladı: Zam şampiyonu gıda oldu!
Yönetmelik değişti: Kentsel dönüşümde %50+1 karmaşası son buldu!
Marketlerin kağıt poşet dayatmasına KDK dur dedi!
İmamoğlu dahil 4 şüpheliye 'casusluk' suçundan iddianame
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Reçete karşılığı rüşvet iddiası: 5'i doktor 10 gözaltı
ÖSYM duyurdu: 2026-EKPSS Başvuru Kılavuzu yayımlandı
TCMB, ağırlık değişimini analiz etti: Yıllık enflasyonu yukarı çekecek!
İftar sofralarına nefes aldıracak karar: Temel gıda fiyatları sabitlendi!
Ramazan ayı öncesi fiyat denetimleri sürüyor
Öcalan ve Demirtaş çıkışının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
Kredi kartı limitlerinde eğitim ve sağlık istisnası
2026 Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Yayımlandı
Yıldız Tilbe'den Gazze'ye 300 bin dolarlık yardım

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Gazze'ye 2 çadır kent için 300 bin dolarlık yardım yaptı. Bölgedeki insanlık dramına sessiz kalmayan Tilbe'nin bağışıyla yapılacak olan çadır kentin inşasına başlandı.

Yıldız Tilbe'den Gazze'ye 300 bin dolarlık yardım

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım gerçekleştiriliyor.

Sağlanan ateşkes ardından da devam eden saldırılarla sivil halk katlediliyor.

ÇADIRLARDA KIŞI GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Bölgede tek sorun İsrail ordusunun saldırıları değil.

Açlık, susuzluk, tıbbi yardım eksikliği, hijyen sorunları, barınma ihtiyacı ve daha birçokları...

İsrail'in yerinden ettiği Filistinliler, soğuğa dayanıksız basit çadırlarda kışı atlatmaya çalışıyor.

TÜRKİYE GAZZE'YE SESSİZ KALMIYOR

Türkiye ise bu duruma en başından beri gözlerini kapatmıyor.

Ülke genelinde vatandaşlar, ünlü isimler, siyasiler ve diğer kesimlerden insanlar, ellerinden geleni yapmaya çalışıyor, deyim yerindeyse ekmeğini bölüşüyor.

FİLİSTİNLİLERE YARDIM ELİ UZATTI

Bu isimlerden biri de ünlü sanatçı Yıldız Tilbe oldu.

Gazze'ye yaptığı yardımlarla dikkat çeken Yıldız Tilbe, Filistinlilere yeni bir yardım eli uzattı.

İKİ ÇADIR KENT İÇİN 300 BİN DOLAR BAĞIŞLADI

Tilbe, Gazze'de tam teşekküllü iki çadır kent kurulması amacıyla 300 bin dolar bağış yaptı.

Ayrıca Tilbe'nin, çadır kentlerdeki Filistinli ailelerin yemek ihtiyacını karşılamak üzere Gazze yararına konser düzenleyeceği de öğrenildi.

"HER ŞEY ALLAH RIZASI İÇİN OLSUN"

Kudüs Gönüllüleri Derneği aracılığıyla bağışta bulunan Tilbe, "Her şey Allah rızası için olsun. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

ÇADIR KENTİN İNŞASINA BAŞLANDI

Yıldız Tilbe adına yapılacak çadır kentin kurulumu ise başladı.

Tilbe'nin destek ulaştırmaya devam edeceği öğrenildi.

"RAMAZAN İLE BİRLİKTE ÇADIRLARDAKİ FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZE İFTARLARI VERİLECEK"

Dernek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hızlıca molozların kaldırıldığını göstererek şu notu yazdı:

"Yıldız Tilbe, Gazze'de iki ayrı çadır kent için Kudüs Gönüllüleri Derneği'ne 300 bin dolar teslim etmişti. Biz de bu meblağı hemen Gazze'deki Mevedde Yardım Kuruluşu'na ulaştırarak çadır kentlerin inşaatını başlattık. Allah'ın izniyle Ramazan ayına kadar çadır kentler tamamlanmış olacak. Ramazan ayı ile birlikte çadırlardaki Filistinli kardeşlerimize iftarları verilecek."

