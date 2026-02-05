Boğaz köprülerinin özelleştirmesi için EY'ye yetki verildi

Kaynaklar, Türkiye'nin, Kanada merkezli BTY Group'u satışın teknik danışmanı olarak atadığını ve bu yılın ilerleyen aylarında resmi ihale sürecini başlatmayı planladığını da belirtti.

2012 yılında köprülerin 2.000 kilometre (1.243 mil) otoyol ile birlikte özelleştirilmesi için yapılan girişimde 5,7 milyar dolarlık bir teklif kabul edilmiş, süreç, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 milyar doların altındaki bir satışın "vatana ihanet" olacağını söylemesi üzerine durmuştu. Kaynaklar, hükümetin bu tutarın üzerinde yeni teklifler beklediği bilgisini aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temmuz ayında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden günde toplamda yaklaşık 430 bin araç geçtiğini açıkladı. Köprülerden geçiş ücreti 1 Ocak'tan itibaren her yön için 59 lira olarak belirlendi.

Deloitte LLP, PricewaterhouseCoopers LLP ve KPMG LLP ile birlikte en büyük dört muhasebe ve denetim firmasından biri olan EY, internet sitesine yer alan bilgilere göre, daha önce de Türkiye'deki köprü, otoyol ve hastane projelerinde finansal danışmanlık hizmetleri verdi.